Dette legger godt voksne seg under kniven for

Av Linn Merete Rognø

Det er spesielt ett område på kroppen vi ønsker å korrigere i eldre alder.

– Et ønske om en kosmetisk forandring i godt voksen alder er på mange måter en naturlig konsekvens av at vi lever lengre og regner oss som unge i en lengre periode enn tidligere.

Det mener Marius Barstad, spesialist i plastisk kirurgi, PhD, ved Fornebuklinikken.

Sammen med kollegaene har han sett på tall over hvor mange i aldersgruppen 45-60 år, og aldersgruppen over 60 år, som har fått gjennomført ett eller flere plastiske operasjoner i perioden fra 2010 frem til i dag.

Og det er særlig ett område på kroppen de godt voksne ønsker å fikse på.

Øyelokk og fettsuging

– De fleste i målgruppen 55 pluss ønsker å gjøre inngrep på ansikt og øyelokk, sier Barstad.

Det er også mange i denne aldersgruppen som ønsker å operere bryster og mage, ifølge kirurgen.

Dette samsvarer også med en statistikken fra den Amerikansk plastikkirurgiske forening fra 2016. I aldersgruppen over 55 år er det hengende øyelokk de fleste får operert, etterfulgt av ansiktsløft, arrkorrigering i huden, fettsuging og panneløft.

– I aldersgruppen over 65 år, er 11 prosent av alle inngrep derimot ikke-kirurgiske, som for eksempel botox og fillers, ifølge, Ingela Lundin Kvalem, PhD og førsteamanuensis i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo

– Av praktiske årsaker

– Om flere voksne i dag velger å operere seg, kan ha med tilgjengelighet å gjøre, at vi har bedre økonomi, og om man har venner som har hatt kirurgi. Kirurgene sier at dette ofte sprer seg i miljøet, sier Kvalem.

Barstad mener samtidig at endringene ikke nødvendigvis er knyttet til et ønske om å se betydelig yngre ut.

– Det kan også være av praktiske årsaker som slitasje grunnet tunge bryster, overflødig hud eller redusert syn grunnet tunge øyelokk, sier kirurgen.

Barstad tror også at mange godt voksne legger vekt på å leve sunt, trener og er spreke langt ut i alderdommen, og at dette kan gjøre de mer tilbøyelig til å bry seg mer om utseendet.

– God økonomi og økt åpenhet om kosmetisk kirurgi spiller selvsagt også inn, legger han til.

– Mer fornøyd med alderen

Men selv om plastiske operasjoner er mer vanlig for godt voksne enn før i tiden, forteller Kvalem at studier viser at folk generelt sett blir mer fornøyd med kroppen jo eldre de blir.

– En av forklaringene er at fokus flyttes fra utseendet til funksjon – om kroppen er frisk og fungerer. Utseendet blir ikke så viktig lenger, det er viktigere at du ikke har vondt og at du klarer å bevege deg, sier hun.

Å jage etter dagens kroppsideal ser altså ut til å bli mindre viktig med alderen.

– Om det å bli gammel er synonymt med rynker og hengepupper, og at alt som skjer går mot hva kroppsidealet er, ser det likevel ut som betydningen av å se ut som kroppsidealet blir mindre, andre ting er viktigere, understreker Kvalem.

– Føler seg mindre mandig

Førsteamanuensisen legger til at de ser en stor kjønnsforskjell med tanke på hvor fornøyd man er med eget utseende. Helt fra 6-8- års alder er kvinner mer misfornøyd med kroppen enn menn, siden det er mer sosialt viktig for kvinner enn menn, ifølge Kvalem.

Men noen studier viser at aldring kan føles mer problematisk for menn.

– Når menn snakker om kropp, handler det mer om funksjon; det å løpe raskt og være sterk. Det virker som menn blir mer bekymret for dette, og den mannligheten får seg en liten knekk om dette svinner hen med alderen, mener Kvalem.

FAKTA Fra 2010-2012 opererte kirurgene på Fornebuklinikken 1500 pasienter i aldersgruppen 45-60 år, og 240 pasienter i gruppen over 60 år.

I perioden 2015-2017 opererte de i aldersgruppen 45-60 år 1375 pasienter, og i gruppen over 60 år 219 pasienter.

Normalt blant fremtidens 60-åringer

Sammenligningsmulighetene har blitt mye større med internett og sosiale medier, men det er ikke klart hvorvidt dette har påvirket de eldre så mye som det har hos de yngre, mener Kvalem.

– Men det er generelt en ungdomskultur vi har i vestlig kultur, og når fokus har vært mye større på sosiale medier for den nye generasjonen, vil de kanskje ta med seg dette synet når de blir eldre og reagere helt annerledes når kroppen forandrer seg, tenker hun.

Dagens unge vil i eldre alder kanskje forlange at kroppen beholder utseendet sitt mye lenger, tror Kvalem.

-Det blir muligens økt fokus med nye generasjoner som kommer inn som eldre, fordi at det å endre på utseendet er tilgjengelig, man kan endre det, og da vil man gjøre det, sier Kvalem mens hun legger til:

-Jeg er 60 år, og da jeg var ung var det helt tabu og hemmelig å foreta kosmetisk kirurgi. Men de som er 60 år om 20 år vil leve i et samfunn hvor det er helt akseptert.