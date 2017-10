Dette må du vite om inntekt ved siden av folketrygden

Av Linn Merete Rognø

– Du vil alltid tjene på å jobbe, sier pensjonsekspert.

– Pensjon er komplisert på grunn av ulike regler i ulike ordninger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV.

Og ønsker du å jobbe etter at du har tatt ut pensjon, kan det derfor være vanskelig å finne ut av hva som gjelder for akkurat den pensjonsordningen som er omfattet deg.

Her får du forklaringen.

Les også: Slik er reglene for avtalefestet pensjon

Jobb i tillegg lønner seg

– Jobber du i privat sektor kan du normalt fritt kombinere uttak av pensjon fra folketrygden, AFP og tjenestepensjon med lønnsinntekt. Jobber du i offentlig sektor kan du betrakte AFP og tjenestepensjon som en erstatning for tidligere lønnsinntekt. Du kan ikke ta ut hundre prosent lønn fra offentlig sektor sammen med full offentlig tjenestepensjon, oppsummerer Øyvind Røst, pensjonsøkonom ved Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Lien legger samtidig til:

– Hovedkonklusjonen er alltid at du vil tjene på å jobbe.

Les også: Dette må du vite om tjenestepensjon

Alderspensjon fra folketrygden

Alle får alderspensjon fra folketrygden. Det er NAV som forvalter og utbetaler alderspensjon fra folketrygden. Alderspensjon fra folketrygden kan du fritt kombinere med arbeidsinntekt.

Reglene i folketrygden gjelder alle, uavhengig av hvor du er ansatt, sier Røst.

– Ved alderspensjon fra folketrygden og de andre ordningene som fritt kan kombineres med arbeid, merk at det er mye å tjene på å fortsette i jobb etter at du har tatt ut pensjon, sier Lien.

De som planlegger å fortsette i tilnærmet fulltidsarbeid, bør likevel vurdere om de heller skal utsette uttaket av alderspensjon fra folketrygden, og eventuelt andre ordninger, til de slutter i arbeid. Les mer her.

Les også: Her er fordelene med den nye pensjonsordningen

Du kan gjøre endringer

Selv om du har startet å ta ut alderspensjon, kan du når som helst velge å redusere uttaksgraden for alderspensjon, og spare deler av pensjonspengene til senere, understreker Lien.

-Du kan også sette uttaksgraden helt ned til null, som betyr at hele alderspensjonen blir spart til senere. Det kan du gjøre selv på NAVs nettjeneste Din pensjon .

Les også: Du tjener tusenvis på å vente med uttaket

På Din pensjon kan du beregne hva du vil få i pensjon ved ulike valg. Tjenesten beregner både alderspensjon fra folketrygden, AFP og tjenestepensjon fra alle de største leverandørene.

På Skatteetaten.no finner du en god kalkulator der du også kan beregne hva du vil få i skatt ved ulike alternativer.

Les også: Pensjonistene sparer Norge for milliarder

Ha kontroll på

Sørg for at du har riktig skattekort når du gjør større endringer i økonomien din, som for eksempel å ta ut alderspensjon eller om du begynner eller slutter å jobbe ved siden av pensjonen. Du kan endre skattekortet ditt på Skatteetaten.no.

– Vær klar over at du kan få en betydelig skatt dersom du kombinerer full pensjon med opp mot fulltidsarbeid. Det vil alltid lønne seg å jobbe ved siden av alderspensjon fra folketrygden, men høy skatt på å kombinere jobb og pensjon kan være en grunn til at du bør vente noe med å ta ut alderspensjon fra folketrygden, tipser Lien.

Alexandra Plahte, leder Pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte AS, understreker samtidig:

– Hvis du starter å ta ut pensjon tidlig, får du lavere årlig pensjon enn hvis du utsetter den. Du får riktignok større effekt av skattefradraget. Men mange kan få økt trinnskatt som vil overstige effekten av at det er lavere skatt på pensjon.

Les også: Disse jobber lengst før de pensjonerer seg