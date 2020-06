Nå har jeg fulgt råd jeg både har lest om og hørt om før. Jeg søkte opp «fremtidsfullmakt» på nettet.

I forrige utgave av VI OVER 60 skrev jeg om femtiåringene og om hvordan det vil være behov for å «våkne opp» for at vi skal planlegge alderdommen godt nok, både personlig og i samfunnet for øvrig.

Grunnen til at jeg tar opp disse spørsmålene er nok mye fordi mitt oppdrag som leder i «Rådet for et aldersvennlig Norge» er nettopp dette.

Men jeg vil på ingen måte fremstå «eplekjekk»!

Jeg er selv snart 73 år. Jeg lever et godt liv akkurat nå, og forsøker, som de fleste på min alder, å leve med mye glede og positivitet, og å oppleve mye mens jeg kan.

Jeg må nok allikevel medgi at det ikke bare er spennende og enkelt å akseptere at resten av livet er mye kortere enn jeg liker å innrømme.

Dagene fremstår forskjellige, realitetene står i kø. Jeg går i den ene begravelsen etter den andre, ofte nok for mennesker yngre enn meg, mye yngre enn meg, og til personer på min egen alder.

Og hvis noen skulle lure på det, så har jeg stunder med både ensomhetsfølelse og stunder med frykt for hvor lenge resten av mitt liv egentlig varer.

Jeg fremstår nok i det offentlige rom som en person med mye energi og mye godt humør og et spennende liv, med mye aktivitet av forskjellig karakter, og det er nok også tilfelle.

Jeg er enslig, jeg er så heldig at jeg har mine barn og barnebarn nært meg og bor sentralt, slik at jeg har nærhet både til familie og venner og til aktiviteter og kultur jeg ønsker å delta i.

Men lite av dette tar bort det faktum at jeg er i en fase av livet hvor alt kan skje, med mye større sannsynlighet enn for 20–30 år siden.

I går var jeg på middag med gode venner. Den eldste av dem er på min egen alder. Hun kunne fortelle om slag og innleggelse på sykehus og hvordan det endret realitetsorienteringen i hennes liv. Og den yngste på 58 år hadde akkurat byttet kne og hadde et stykke igjen før han var skikkelig bra til å gå i trapper og å være like sprek som før.

Det gjorde at da jeg hadde noen timer for meg selv, fulgte jeg råd jeg både har lest om og hørt om før, men som sank inn etter samtalene i går.

Jeg søkte opp «Fremtidsfullmakt» på Fylkesmannens nettside og startet jobben med å sette opp min vilje – ikke bare om min egen økonomi og hvem skal styre den om jeg ikke kan, men også på personlige ting som hvem skal ta «de riktige» avgjørelsene på hvordan jeg ønsker å ha det – om jeg ikke lenger kan ta avgjørelsene selv. Altså også på private, praktiske ting som at noen ivaretar meg når systemet kommer inn og vil bestemme på mine vegne.

Ikke den mest lystige spalten dette, tilgi meg for det. Noen vil synes jeg er vel realitetsorientert. Det får så være. Men dette er meg akkurat nå.

Ha en herlig dag full av godt humør og glede over livet!

Det lar seg meget godt kombinere med tanker som dette!

TRUDE DREVLAND

Tidligere Høyre-politiker og ordfører i Bergen, nå pensjonist. Leder «Råd for et aldersvennlig Norge». Utdannet sykepleier innen geriatri.

