Ikke vær redd. Stikk deg frem!

Det er utilgivelig om redsel for fordømmelse skal stoppe oss i å stikke oss frem.

Jeg møter ofte jenter, i alle aldre, på mine utallige butikkturer. For ordens skyld: Det er ikke slik at jeg kjøper noe hver gang jeg er innom en butikk. For meg er det å vindus-shoppe og kikke rundt på hva som står utstilt i hyller og på hengere en herlig hobby – blant mange andre.

Poenget her er at mange av de nevnte jentene er uhyre usikre på hva de tør/kan/bør kjøpe. Mer enn en gang har jeg overhørt noen spørre, litt nølende, de ansatte i forretningen om de synes at plagget de har på kler dem. Eller de konkluderer med at dette synes jeg var lekkert, men jeg tør ikke kjøpe det.

Jeg, av alle, forstår utmerket at mye av det vi prøver ikke er oppnåelig i forhold til vår private økonomi. Når det er pengene som stopper oss, så skal det og må det være slik. Men jeg vet at altfor mange av oss tilårskomne jenter ikke tør å ta steget ut i en klesverden vi så gjerne vil tilhøre, ikke på grunn av økonomi, men fordi vi er usikre på om vi vil sjokkere og bli avvist. At noen ikke kommer til å like det de ser – og kan hende fordi mannen der hjemme ikke evner å se at det å våge å vise seg selv for den man elsker, krever sin kvinne – og at hans oppgave er å komme med alle komplimenter som hun fortjener.

Jeg har sagt det før i denne spalten, og jeg sier det igjen: Vi lever bare en gang på denne vakre jord, og vi må bruke tiden godt! Ikke bare til glede for andre, men også for egen fryd. Det er utilgivelig om alder, liten selvtillit eller redsel for fordømmelse skal stoppe oss i å være modige og stikke oss frem.

Om det så er litt stor, billig, fargerik ørepynt som matcher noe av det vi har i garderoben allerede – eller det er en kjole som er litt mer vovet enn det vi har kjøpt noen gang – så gjør det!

Vi fargelegger selv våre egne liv, og vi kvinner har gjort vår jobb, om det er på skoler og universiteter, hjemme med våre barn, i deltids- eller heldagsjobber til beste for samfunnet og forhåpentligvis også for oss selv, i og for våre familier, våre menn, våre barnebarn (om vi er så heldige), i mange år.

Nå er det vår tur! Vi skal kaste oss ut i den verden som tilbys oss enten det er på Zara, Hennes & Mauritz, eller dyrere forretninger for dem som kan. Vi skal prege vår egen personlighet, for det er det ikke venner, familie, ektemenn, sønner eller døtre som skal avgjøre – det kan og skal bare vi selv!

Vi har inderlig godt av å «skeie litt ut», å få den deilige følelsen av å være litt dristig – og ikke minst frihetsfølelsen og den gryende selvtilliten det gir oss når vi tør å kaste oss litt (eller mye) ut i en litt dristigere verden enn vi tror vi tør og bør.

Mye av dette handler nok dessverre om at vi ikke alltid har hatt tid eller mulighet til å bygge opp vår egen selvfølelse. Og jeg kan betro dere: Det tar tid!

Til dere som tror at vi som kan se ut som om vi tør alt ikke har hatt vondt i magen før vi går ut i et «dristig» antrekk, eller at ikke vi har felt tårer og bitt tennene sammen og latt det stå til når vi velger noe «ingen andre har» og vet at vi får blikk – så tro om igjen!

Så, jenter i alle aldre, alle fasonger, alle farger, med eller uten indre selvtillit, men med lyst til å «dra det litt lenger»: Jeg sender dere daglig mange gode tanker. Vær trygg på at du duger, stå på og si til deg selv: jeg vil og jeg tør!

Og dere gutter, i alle aldre, kan godt bruke samme medisin. Husk i alle fall at det er deres jobb er å støtte og backe opp jentene deres.

Livet er for kort for bare grå hverdager!

TRUDE DREVLAND

Tidligere Høyre-politiker og ordfører i Bergen, nå pensjonist. Leder «Råd for et aldersvennlig Norge». Utdannet sykepleier innen geriatri.

