Jeg vil ha tilbake dannelse og høflighet!

Er vi blitt usynlige for hverandre – eller har egoismen tatt tak i oss alle?

Av det jeg skriver kan det kanskje se ut som om jeg bare går rundt i hverdagen og irriterer meg! Men tro meg – det gidder jeg ikke. Jeg observerer, og siden jeg begynte å skrive denne spalten har min observasjonsevne økt kraftig!

Det, tenker jeg, det må jeg ta opp med leserne av VI OVER 60! Så ingen skal ha på meg at jeg ikke tenker på dere. Det gjør jeg hver dag, nesten.

Vi har hørt debatten alle sammen om turisme, om cruiseskipenes «forferdelse», om overbefolkede byer og steder i turistperioden og om at vi har et så vondt og vanskelig.

Og til dels skjønner jeg den debatten og føler meg selv tråkka ned og dyttet rundt når gatene fylles i mai, juni, juli og august!

Men kjære folk, tenk om vi selv ikke lot egoismen ta overhånd i hverdagen.

Det er altså slik at når buss og tog og andre transportmidler stopper et sted, og når vi skal inn og ut av butikker og kjøpesentre eller beveger oss til Flytoget – så må vi ut gjennom en dør alle sammen.

Det er for altfor mange helt uinteressant. Alle vil komme først og alle har glemt at også de andre skal nå noe og vil gjerne gå av på bestemmelsesstedet!

Og før de som venter kan komme seg inn så må altså de som skal ut, helst komme ut først. Men du må ikke komme her og komme her!

Jeg vil nemlig inn og det er uten tvil blitt det aller viktigste! Man må altså helst ha krykker eller rullestol for å ha mulighet for å bli «sett» – foreløpig forstår man i hvert fall det signalet!

I tillegg (nå tar jeg sats) skal mødre med barnevogner per definisjon ikke ta noe hensyn, og til tider skjønner jeg det – men nå er det nok. Og jeg har fått en del forurettede blikk, sikkert fortjent!

I min ungdom – og jadda, jeg vet at det er leeeenge siden – lærte vi å ha respekt og vise respekt. Men selv om jeg vet at de aller fleste sikkert er meget godt oppdradd og har lært alt dette hjemme, så virker det som at «flokkmentaliteten» til tider slår kraftig inn.

Om noen (les jeg) tillater oss å nevne at så vidt vi vet er vi ikke usynlige og trenger på mange måter å få lov til å eksistere uten at flokken tråkker, dytter, trenger seg på og totalt mangler evne til å ta hensyn – ja, da blir vi møtt med et uforstående og litt forurettede ansikt.

Turistene er like ille. De følger guiden med den sammenlagte paraplyen i front og har totalt lagt folkeskikken hjemme! I hvert fall veldig ofte – og etter min mening for ofte. La nå så være og herved bare være påpekt.

Men det jeg er bekymret for er at vi legger oss til en egoistisk mentalitet og dermed mister noen av verdiene i samfunnet vårt.

Jeg er kommet dit at når en ung mann holder døren for meg eller til og med lar meg slippe inn et sted først, så takker jeg og stråler over hele ansiktet. Men først ser jeg nok helt»himmelbedotten» ut, for det er dessverre ikke lenger regelen, det er visstnok heller ikke «innafor» i kjønnsdebatten.

Jeg vil så gjerne ha tilbake dannelsen og høfligheten og rausheten og smilene – og jeg vil ikke være med på å akseptere at «slik har det blitt», for dette må vi gjøre noe med – for ellers slutter vi helt å respektere hverandre – og det vil vi jo ikke.

Ha en irritasjonsfri dag!

TRUDE DREVLAND

Tidligere Høyre-politiker og ordfører i Bergen, nå pensjonist. Leder «Råd for et aldersvennlig Norge». Utdannet sykepleier innen geriatri.

