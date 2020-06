Lev livet i nuet!

Du har ingen som helst kontroll over fremtiden din. Det eneste jeg vet er at i nuet vil jeg – og så langt jeg vet, kan jeg!

Den gangen, for noen tiår tilbake, da jeg var styrer ved et stort sykehjem i Bergen, gjorde jeg meg noen refleksjoner omkring det å komme i høy alder: Hvordan man disponerte livet og hvordan realitetene innhentet våre drømmer og hvordan vi ønsket å leve våre liv.

Disse tankene var basert på de erfaringene jeg gjorde meg i datidens helse og omsorgstjenester, og datidens sykehjem, hvor våre eldre medmennesker ble beboere på sykehjem mye tidligere i sin sykehistorie enn hva tilfellet er i dag.

Noen kom til sykehjem «med hatt, stokk og briller», altså i bedre helsetilstand enn hva tilfellet er i dag!

I en senere spalte skal jeg berøre denne sektoren i detalj, men denne gangen vil jeg ta for meg det å leve våre liv til fulle!

Den gangen planla godt voksne ektepar, så vel som enslige, sin egen fremtid – det vil si tiden etter arbeidsfør alder – som den delen av livet hvor alt skulle skje.

Reiser, opplevelser, drømmer ble utsatt til etterpå, til når begge fikk fri og alle muligheter lå åpne.

Og altfor ofte hadde jeg lange samtaler med pårørende, ofte ektefeller, som ikke var preget av anger på noen andre områder enn at de utsatte så mye, så lenge!

Fordi, og det gjelder de aller fleste av oss: Det er ikke særlig behagelig – og heller ikke ønskelig – å legge inn i planene våre at en av våre nærmeste – eller til og med vi selv – kan bli omsorgstrengende på et tidspunkt i livet vi ikke var forberedt på.

Livet innhentet dem, som livet alltid vil innhente oss – helst før enn siden.

Jeg tenker ofte på dette, nå.

Hver gang jeg har lyst til å planlegge noe for meg selv eller sammen med venner eller familie, er den sterkeste drivkraften i meg: Ikke utsett, gjør det! Du har ingen som helst kontroll over helsen din, fremtiden din – det eneste jeg vet er at i nuet vil jeg og så langt jeg vet, kan jeg!

Jeg vet at det høres moraliserende ut. Jeg vet også godt at mange av oss er blitt mye flinkere til å realisere drømmene våre. Vi er blitt flinkere til å reise og vi setter mer og mer pris på fellesskapet med ektefelle, venner og familie.

Likevel, på mine reiser rundt i Norge for å holde foredrag, møter jeg mange over 60 som ikke våger.

Noen er ufrivillig allerede blitt alene og finner det tungt og vanskelig å sette drømmer ut i livet. Og forbausende mange utsetter opplevelser og det å tørre noe annerledes!

Så kjære dere, ikke vent. Uansett alder vet vi mest om i dag – og heldigvis ikke noe særlig om i morgen.

Derfor: Om dere kan og har mulighet, sett drømmer ut i virkelighet nå, ikke utsett til i morgen! Det er akkurat nå vi lever! Bruk hver eneste dag! Hver dag er et privilegium!

God fornøyelse!

