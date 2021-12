Smil, sjarm og sang med Arill Riise

Han avsluttet en nyhetssending med å synge, har brukt dommerfløyte mot politikere og mottatt Kringkastingsprisen. Men to pils og en bayer gjorde at Arill Riise trodde karrieren var over omtrent før den var kommet i gang.

Tekst: Bjørn Tore Brøske Foto: NTB

Publisert i VI OVER 60 desember 2021

Siden tidlig på 1980-tallet har Arill Riise liksom alltid vært der. På skjermen med stødig stemme, betryggende blikk bak brilleglassene og en lun og latterframkallende replikk om anledningen skulle passe seg slik.

Som programleder i NRK-kjenninger som «Norge Rundt» og «Sommeråpent». Som den som startet TV2-karrieren i «God morgen, Norge», og senere blant annet ledet «Landstinget», «God sommer, Norge» og sendinger fra OL i Sotsji. Og ikke minst som nyhetsanker, både i Dagsrevyen på NRK og i TV2 – gjennom det nære, det nasjonale, det internasjonale, tragedier, triumfer, sorger og smil. Han er et ansikt de fleste kjenner, er hedret med Kringkastingsprisen, kåret til årets nynorskbruker og blitt parodiert i Donald som journalisten «Rarill Kriise».

Hadde det derimot gått slik han fryktet en dag i 1983, hadde det blitt stopp for mediekarrieren. Arill, som alltid har vært samfunnsinteressert og kommer fra en slekt med sterke fortellertradisjoner, var sommervikar og frilanser i Møre-Nytt. Et år hadde ikke avisen råd til vikar, så han søkte på sommerjobb i NRK Møre og Romsdal.

– Jeg ble innkalt og gjorde en liten tabbe, forteller Arill med et smil når han mimrer tilbake til opptaksprøven og tipset han fikk fra tidligere distriktssjef Asbjørn Gjærde.

– Han sa at jeg snakket for fort, og ga rådet om å si «to pils og en bayer» inni meg mellom meldingene for å få en naturlig pause. Men så sa jeg det høyt, på lufta … da trodde jeg det var over og ut, altså!

Sommerjobb ble karriere

Men glippen var såpass liten at han fikk sommerjobben, og det ble til 20 år i statskanalen. Journalistutdanning hadde han ikke, men klarte seg godt.

– Joachim Rønneberg, krigshelten som jobbet for NRK i Ålesund, ga meg en bok fra 1948 om intervjuteknikk, sa «les den», og så skulle det være greit! Men jeg fikk mye hjelp og gode råd fra de mange dyktige NRK-folkene, understreker Arill.

Hadde familietradisjonene blitt fulgt, hadde det ikke blitt så mye å se til ham på skjermen. Faren var sjettegenerasjons lensmann, og Arill innrømmer at han følte på forpliktelsene til å følge i fotsporene.

– Det appellerte, som lensmann er du i sentrum for det som skjer, og en stund tenkte jeg på jussen.

I stedet hoppet han av studiene for å satse på NRK.

– At jeg våget det, er blant de viktige veivalgene mine.

– Var du redd for ikke å få jobb i mediebransjen?

– Nei, vi så at det var en utvikling på gang, og at monopolet sto for fall. Nå var jeg i NRK i 20 år, og opplevde en-kanal-tiden. Samtidig vokste altså mangfoldet og det skjedde mye spennende.

Minnet på å være ydmyk

I snart 40 år har han ledet programmer og formidlet nyheter. Selvsagt seriøs, men også smilende når saken passer slik. Kunnskapsrik og korrekt kledd, og i stand til å avvæpne alvoret. For eksempel ved å fortelle at oransje slips er fint å ha på seg, ikke minst når Aalesund Fotballklubb har vunnet en kamp.

Men å bli hørt og sett på skjermen kan bli berusende behagelig. Arill vedgår da også at det var en periode han var kanskje litt for selvsikker.

– Å slutte i NRK førte til en liten sorgprosess, men årene etterpå var berikende. Er du på TV, får du voldsom oppmerksomhet. Jeg trengte nok å bli minnet på å være ydmyk. Det ble jeg i Fiskebåtredernes Forbund. Der skapte de jobber og levde tett på naturen. Da demret det for meg at «OK … NRK er kanskje ikke den viktigste arbeidsplassen i verden likevel».

Han hadde fine år som informasjonsleder, men 12. juli 2006 kom det ikke bare én, men to telefoner fra TV2. Den ene var fra underholdningsavdelingen, som skulle ha en programleder til «Deal or no deal».

– Jeg hadde sett den italienske versjonen med mange bikinikledde damer. Ikke at jeg har noe imot bikinikledde damer, men den umiddelbare tanken var «Ikke faen!».

Så kom det nok en telefon. Nå lurte TV2 på om han kunne tenke seg å lede «God morgen, Norge».

– Det programmet hadde en fin miks, og i løpet av de to årene der, kom jeg inn i TV-stimen igjen.

– Men det gikk fryktelig tidlig?

– Uff ja, klarte aldri å venne meg helt til å stå opp klokka fire. Bortsett fra det, var det bra, altså. TV2 var litt underdog i konkurransen med NRK, og måtte kjempe for hver eneste seer. Den gå-på-viljen og endringsviljen likte jeg.

Humor er viktig

Som seer har jeg sans for humoren i TV2. Dere kan spøke med hverandre og være litt uhøytidelige. Det virker som du trives med det?

– Å ja, humor er viktig! En må ikke glemme å dyrke den. Det er akkurat som med kjærligheten, det.

– Du brukte dommerfløyte under en partilederdebatt i 2019. Var det planlagt?

– For så vidt. Vi diskuterte i redaksjonen at vi måtte gjøre noe med at politikerne snakket så mye i munnen på hverandre. Så fløyta lå i lomma, og da jeg brukte den, ble det stille med en gang. Hendene til SVs Audun Lysbakken falt rett ned!

Arill er også en av ikke altfor mange ankere som har avrundet sendingen med en trall, slik han gjorde før jul i fjor da han sang «Lev vel så vil eg seia». Så er han da også korsanger på sin hals. Arill jobber en uke på og en uke av. I vaktukene i Bergen er det titimersvakter og nyhetstenking stort sett hele tiden. I friukene er Heibergs Mandskor, der Arill har vært med i snart 22 år, en av de viktige sosiale plattformene.

– Når vi møtes er det Bellmann-sanger, øl, akevitt og slutt presis klokka 22.30. Korets plikt er å by på underholdning, om enn med vekslende hell, og vi har pleid å ha én opptreden i året. Det er med svenske drikkeviser på Avholds-hjemmet i Ålesund på 17. mai. Vi er 20 solister, men ser våre begrensninger alle sammen, og støtter hverandre. I tillegg til samholdet, går koret ut på å dyrke kvinnen.

Traff kona på dans

Apropos kvinner: du møtte Inger, som senere ble kona di, allerede som 16-åring på dans på lokalet?

– Ho var 16, jeg var 17. Å finne en slik livsledsager … Jeg har vært heldig med henne, og ho med meg, ler Arill, og legger til at som ektepar er det viktig å gjøre hverandre god.

– Vi tør å korrigere hverandre, slik som kongen og dronninga gjør når de er sammen på skjermen! Den største feilen i mange forhold er å ta hverandre for gitt. En må hele tiden prøve å finne nye veier til opplevelse, og respekt er helt avgjørende. Da ungene flyttet ut, «fant» vi på en måte hverandre igjen. Og pendlerlivet er slik sett også et pluss … det er som med fiskere; de skiller seg heller ikke!

Han liker å underholde og blir omtalt som en entertainer av rang. Samtidig utstråler han varme og forståelse når situasjonen krever det. «Ro» og «troverdighet» går igjen i beskrivelsene av ham.

– Når en forferdelig hendelse som 22. juli-terroren skjer, må du ta fram det sterke, våge å vise medfølelse. Da må du leve med de følelsene du selv har, og som blir vekket.

Overlevde snøskred

Selv opplevde han det nærmest uvirkelige som niåring, da heimen til familien var blant brukene som ble tatt av skredet på Rise ved Sæbø i februar 1968. Snømassene tok elleve personer. Åtte overlevde. Lillebroren Ivar var blant dem som omkom. Arill ble gravd fram etter tre timer, og ble berget av en adrenalinsprøyte.

Medietrykket etter skredet var enormt. I 2010 ble det laget en dokumentar om tragedien. Arill har fortalt offentlig flere ganger om opplevelsene, og sier han nå ikke har så lyst til å snakke så mye mer om det.

– Men jeg har klart å leve gjennom det, og det har nok gjort meg til en sterkere person. Når du klarer å leve med en slik tragedie, blir andre problemer små.

– I et tidligere intervju sa du noe fint; at du har lært å leve livet med begge hendene.

– Ja, du må gjøre det du kan for at livet skal være best mulig mens du har det. Det som har vært viktig, er veivalgene jeg og vi har våget å ta. Vi tok sjansen på å dra til Oslo hele familien for de fire årene jeg var i Dagsrevyen. Og det var for så vidt et dristig valg å gå ut av NRK og dra tilbake til Ålesund, men det var der vi hadde «bakkemannskapet» vårt. Dette var da ungene var små, vi voksne i full jobb, og tanken på å kjøre bil i timevis hver dag for å frakte og hente og komme seg dit en skulle, fristet mindre og mindre.

Typisk sunnmøring

Skal du gjøre Arill ekstra sunnmør i stemmen, så snakk fotball med ham. Han følger ifølge seg selv AaFK minutt for minutt, har ledet cupfinaleshow og sto for regien på showet da Color Line Stadion åpnet i 2005. Det har vært hurramegrundt med to cupseire, opprykk, 10.000 tilskuere og Europa-spill, men også flere nedrykk – senest i fjor.

– Da vi bodde i Oslo var Ullern nærmeste klubb, men vi følte vel ikke at det var vår klubb. Tilbake i Ålesund i 1995 derimot … fotballen ga guttene tilhørighetsfølelse. Det å knytte seg til en klubb, den entusiasmen, gleden og engasjementet du er med på; det er så utrolig viktig.

– Mange blir grinete i flere dager etter et tap. Er du også der?

– Nå er ikke livet bare enkelt for en som holder med Leeds i England og Aalesund i Norge, men nei: så ille står det ikke til, sier Arill og mimrer tilbake til da AaFK slo Brann i cupfinalen i 2011.

– Å gå på jobb da, det var litt av en følelse! Du må gjøre det med humør, da blir det akseptert. Men så er vi da også ganske like. Ålesund er et ekstrakt av Bergen, blir det sagt, og det er ganske i nærheten av sannheten. Også ålesundere kan være ganske storkjeftet, he he!

Du har omtalt deg selv som typisk sunnmøring. Hva legger du i det?

– På Sunnmøre er det mye smittsom entusiasme og vilje til omstilling, det er en innstilling jeg liker. Det å holde seg i flytsonen, prøve å gjenskape og forsterke det som fungerer heller enn å fokusere på det negative. Å være opptatt at hvordan problemer kan løses; slikt synes jeg er viktige egenskaper.

– På Twitter-profilen står det at du elsker «good laughs». Hva ler du av?

– Så mange ting. De gode historiene med uventet slutt, folk som byr på seg selv … den trillende latteren og gode humoren til mora mi. Og når det er lørdagslunsj sammen med guttene mine, da er det god stemning.

Opptur å være tidlig i 60-årene

Har du begynt å tenke på hva du skal drive med når du blir pensjonist?

– Det er så mange ting jeg har lyst til. Skrive flere bøker og kanskje satse enda mer på humor- og entertainerdelen. Jeg hadde stand up-show på 90-tallet, var toastmaster og konferansier på nyttårskonserter, og liker å fortelle historier. TV2 tillater ikke at vi gjør slike ekstraoppdrag, så det ser jeg for meg å gjøre når den tida kommer. Men det blir ikke ennå, sier Arill med et smil, og legger til:

– Å være tidlig i 60-årene er bare opptur. Nå kan jeg flyte på erfaring og bruke den hver dag. Jobber du med nyheter i TV, kan du jevnt over holde på lenger enn om du driver med underholdning. Samtidig er du nødt til å være villig til omstilling og følge med på teknologisk utvikling. Å bli eldre har bare vært positivt til nå. Dette er som en andre ungdom … eller; tredje ungdom er vel kanskje rettest å si!

ARILL INGVALD RIISE Født 5. desember 1958 i Sæbø i Ørsta. Bor i Ålesund, pendlerleilighet i Bergen. Gift med Inger siden 1985, tre sønner. Har samfunnsvitenskapelig utdanning fra Universitetet i Bergen. Journalist og programleder. Jobbet i NRK 1983-2003, informasjonsleder i Fiskebåtredernes Forbund i tre år. Ansatt i TV2 siden høsten 2006, fra 2010 som nyhetsanker. Har skrevet bøkene «Blå fjordar, blått blod», «Livet på Sunnmøre blant bona og dæmmagutta» og «Sild og Grandiosa». Kåret til Årets nynorskbrukar 2012 av Nynorsk kultursentrum. Mottok Kringkastingsprisen for 2016.