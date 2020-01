Vi må bli bedre på teknologi!

Vi kan ikke basere vår nye teknologiske hverdag på hjelpen fra barn og barnebarn.

Jeg ante det vel fra tidligere og kunne jo bare trukket frem meg selv som eksempel, men det er nå ikke alltid så lett å være realitetsorientert heller, til enhver tid – og det sier jeg!

Av en god venn som jobber som webredaktør i Kongsvinger kommune, ble jeg bedt om å komme dit en tur i oktober i fjor. Grunnen var helt super, synes jeg! Kommunen hadde nemlig invitert alle innbyggere over 65 år til en samling på hotell. Kommunens ansatte, elever fra videregående skole, sammen med en teleleverandør, inviterte til en samling hvor de som ønsket det kunne få kunnskap om teknologi fra elevene og de ansatte, om de ønsket. Og selvfølgelig på områder der de mente de trengte mer kunnskap. Det meldte seg på 100, og 150 sto på venteliste! Det var en utrolig fin opplevelse å være med på, og jeg er stolt og imponert over alle de som meldte seg. Og ikke mindre imponert over det flotte opplegget fra kommunen.

Jeg kan ikke vise til noe forskning på feltet, men jeg er sikker på at godt voksne i Kongsvinger og i resten av landet vårt er svært like – og vi trenger å lære oss mer om teknologien som møter oss på så mange områder.

Datateknologien er ikke bare kommet for å bli, vi kommer til å møte den oftere og oftere. Vi kan ikke fortsette å basere vår nye teknologiske hverdag på hjelpen fra barn og barnebarn. Og jeg er sikker på at mange av oss vet at vi burde lære oss mer, vi bare kvier oss så fælt!

Jeg har sagt dere før at vi fremover blir dobbelt så mange godt voksne. Og det er utopi å tro at ikke samfunnet på flere og flere områder kommer til å måtte tilby oss flere og flere løsninger på små og større utfordringer, i form av, ja nettopp – teknologiske løsninger.

Igjen, kjære venner, litt hakk i plata fra meg, men det kommer bare an på oss selv! Vi må svinge oss i teknologiens verden, og det betyr at de av oss som ikke kan nok, vi må melde oss på kurs!

Og bransjen selv må i en fart utvikle enkle, lett tilgjengelige teknologiske løsninger, som det er mulig å ta seg frem i, uten at man må ha «styrmannseksamen og navigasjonskurs», som min far pleide si.

Vi opplever at banker og finansinstitusjoner blir mer og mer forsiktige og dermed krever mer og mer av oss for å identifisere at «brukeren» er riktig person. Den utviklingen er jeg sikker på kommer til å fortsette også på andre områder. Jeg må innrømme at jeg til tider blir grepet av litt antydning til panikk, når pinkoder skal huskes, tall skal komme i rett rekkefølge – og jeg helst ikke skal ha liggende notater av noe av dette slik at de kan komme i feil hender. Det skjer også stadig oppdateringer automatisk for eksempel på telefonen min, slik at ingenting av det jeg hadde vendt meg til å bruke lenger er som det var. Så da må jeg begynne på nytt. Og det er ikke sikkert kommunen vår er like smart som de var i Kongsvinger og inviterer oss for å få informasjon og den kunnskapen vi har bruk for – selv om jeg synes de burde.

Som om ikke dette er mer enn nok, så er det mer enn et skremmebilde at vi må kunne mye mer om sikkerhetsaspektet. Avhengighet og sårbarhet fører ofte med seg bruk og misbruk av nye maktmidler, og vi kan bli lurt om vi ikke sørger for å ha kunnskap og kjenne fallgruvene.

Jeg mener ikke å skremme dere, men kurs er tingen – og helst i går. Ha en teknologifri dag!

TRUDE DREVLAND

Tidligere Høyre-politiker og ordfører i Bergen, nå pensjonist. Leder «Råd for et aldersvennlig Norge». Utdannet sykepleier innen geriatri.

Har du noe på hjertet? Du treffer meg på trude@viover60.no

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!