Mobilene som er enklest i bruk

Av Linn Merete Rognø

Ekspertens mobiltips til eldre – kan hjelpe deg i nødssituasjoner eller minne deg om en avtale.

– Nye smartmobiler har en rekke funksjoner som er myntet på eldre, ikke minst alle mulighetene du har med tanke på tilgjengelighet.

Det mener Bjørn Erik Loftås, og test-journalist hos forbrukernettsiden Dinside.no og digitalekspert i TV2.

– Både iPhone og de aller fleste Android-mobiler har innstillinger for å tilpasse farger, kontrast, tekst og symboler på skjermen, for å øke lesbarheten. På iPhone finner du mange av disse valgene under “Innstillinger,” sier Loftås til viover60.no.

Brukervennlige mobiler

Det kan være en bøyg å gå fra en vanlig telefon med taster, til en der alt skjer på skjermen, mener Loftås.

– Heldigvis har det skjedd mye med brukervennligheten de siste årene, og det er normalt ikke vanskelig å komme i gang med en ny mobil fra en av de kjente produsentene, enten du er 10 eller 70, sier han.

Loftås og test-kollegene i Dinside har spesielt gode erfaringer med Apple, Motorola, Huawei og Honor når det gjelder å lage smartmobiler som er enkle å bruke. Også de nye Nokia-mobilene er veldig brukervennlige, opplyser digitaleksperten.

– Jeg vil imidlertid anbefale å kjøpe en mobil med litt størrelse på skjermen, typisk 5,2 tommer eller større. Ikke bare blir det enklere å lese tall og symboler, bilder blir mye større og tydeligere – fotografering og deling av bilder er jo noe av det viktigste vi bruker mobilene våre til, sier Loftås.

Slik kommer du i gang

Selve oppsettet av en ny mobil er veiviser-basert, det vil si at du blir tatt gjennom prosessen steg for steg, og må svare på noen enkle spørsmål underveis, forklarer Loftås.

– Når du har satt opp mobilen, kan du bruke litt tid på å trykke på de forskjellige ikonene, start for eksempel med «Meldinger «(sms), «Telefon» og «Adressebok». Tastaturet kommer fram på skjermen når du trenger det. Mange apper kommer også med hint og råd de første gangene du starter dem, sier eksperten.

Du må gjerne få noen til å vise deg, men Loftås mener at det faktisk er mye smartere å sitte og fikle på egenhånd, enn å gå kurs.

– Etter hvert kan du jo søke på YouTube etter tingene du lurer på, det er utrolig mange som har blitt gode på teknologi bare ved å se guider på YouTube, sier Loftås.

Gå til Youtube.com og søk etter det du lurer på, for eksempel “funksjoner på iPhone 6”.

Digitale assistenter

– Smartmobilen er blitt så intelligent at den kan fungere som din personlige assistent både hjemme og utendørs, sier Chris Dale i Netcecurity til VI OVER 60.

Og det vi kan kalle “digitale assistenter” kan lastes ned som apper til din smarttelefon eller ditt nettbrett.

– De største er “Siri” for iPhone og “Google Now” for Android. Den digitale assistenten hjelper deg for eksempel til å huske og organisere, og kan svare på et stort antall ulike spørsmål, sier Dale videre.

Loftås bruker ikke “Siri” så mye, men noe hjelp benytter han seg av:

– Jeg holder ofte nede hjem-knappen på min iPhone og gir enkle, muntlige instrukser, for eksempel «Vekk meg klokken 8 i morgen tidlig», eller «Ring hjem» og lignende. Det samme fungerer på Android-mobiler, og sparer deg for en del tasting, forklarer eksperten.

Og visste du forresten at iPhone har en innebygd SOS-funksjon?

– Du holder inne lyd-ned og sideknappen samtidig, så ringes nødnummeret. Dette kan også aktiveres ved å trykke fem ganger på sideknappen. Du kan også definere hvem som skal varsles når det oppstår en nødsituasjon. Tilsvarende finnes også på mange Android-mobiler, forteller Loftås videre.

Det er samtidig greit å vite at den digitale assistenten også samler inn store mengder informasjon om deg, mener Dale.

– Det er lurt å sjekke innstillingene og tillatelsene til din digitale assistent. Det er ikke så mye som unngår assistenten. Faktisk hører den alt du sier, og mikrofonen som aktiverer den digitale assistenten, er alltid på, understreker Dale.