Hit reiser du på sommerferie med barnebarna

Av Linn Merete Rognø

Det er én type ferie som passer for barn i alle aldre, mener reiseekspert.

Har du tenkt å ta med deg barnebarna på sommerferie neste år? Det kan bli utrolig koselig for både store og små! Men det kan også bli en skuffende opplevelse for alle dersom dere ikke planlegger i forkant – og ikke minst prioriterer barnebarnas ferie-ønsker.

Så hva bør dere tenke over før og under ferien sammen med barnebarna?

Her får du tipsene!

Ferie med eldre barnebarn

Barnebarn blir gjerne mer kresne i valg av ferie jo eldre de blir, derfor lønner det seg alltid å inkludere de eldre barna når man skal planlegge ferien.

Det mener Vibeke Montero, reisejournalist og damen bak reisebloggen Bortebest.no.

– Da får de et eierforhold til ferien, i tillegg til at de blir mer positivt innstilt når de kan velge et sted de ønsker å være. Barn er gjerne opptatte av å besøke berømte severdigheter som Eiffeltårnet, London Bridge eller berømte fotballarenaer, og får de lov til å oppleve noe slikt på reisen, vil de garantert

huske det for alltid, sier Montero.

For at barn i ungdomsskolealder ikke skal kjede seg i ferien, er det definitivt ikke tiden for å forsøke å avvenne tenåringen fra sosiale medier, understreker reisebloggeren.

– Sørg heller for å bestille et hotell med Wifi slik at barnet kan holde kontakt med venner hjemme, og la dem få føle seg litt voksne, tipser Montero.

Hun understreker at ingen barn er like, og bare du kjenner barnebarnet ditt godt nok til å vurdere om det vil kjede seg på museum eller om det vil sette pris på å lære noe av deg og dine interesser på reisen.

– Legg inn aktiviteter som tenåringen kan delta på, og sett egne ønsker og behov i andre rekke. Generelt kan korte storbyturer by på underholdning i massevis for både barnebarn og besteforeldre, legger hun til.

Barnebarn under 10 år

Så har du de yngre barnebarna under 10 år. Her er hovedpoenget at alle sammen skal ha det koselig på ferien.

Da er det viktig å tenke over følgende:

Unngå flybytter

Unngå lange transportetapper

Unngå store utfordringer

Det er ikke så lurt å dra på storbyferie med små barn. Store byer med trafikk, køgåing og mange muligheter for å bli borte i mengden, kan bli mye å håndtere for både barnebarn og besteforeldre.

Det enkleste er ofte det beste

– Mange har gode erfaringer med cruise, og da særlig de litt større skipene der det er uendelig mange underholdningstilbud for yngre barn. Barn lar seg dessuten fascinere av små rom, og kommer til å elske å bo på lugar!

Redd for å fly?

I enkelte tilfeller passer det ikke så bra å reise altfor langt med fly. Spesielt ikke hvis en av besteforeldrene er engstelige for å fly:

– Slike spenninger er små barn eksperter på å fange opp, understreker Montero.

Å reise langt med besteforeldre uten at barna har med seg foreldrene sine, må også planlegges i god tid i forveien.

– Det finnes så mange spreke besteforeldre i dag at jeg ikke ser noe problem i at de tar med seg barnebarna på sommerferie uten foreldrene, såfremt alle ønsker det. Er barnet veldig ungt, kan det være smart å teste å sove borte hjemmefra og heller hos besteforeldrene før avreise, sånn at det ikke oppstår akutt hjemlengsel på reise, tipser Montero.

Trenger ikke koste flesk

Det koster selvsagt mer å ha med seg barnebarna på ferie, og både reise og opphold kan fort bli dyrt dersom dere venter for lenge med å bestille sommerferien.

For at reisen skal bli så billig som mulig, anbefaler Gunnar Garfors, reiseblogger, journalist og forfatter, at dere bestiller i god tid i forkant.

– For de lengste feriene, som sommerferie, høstferie, juleferie, vinter-og høstferie lønner det seg nesten alltid å være tidlig ute, mener Garfors.

Mange beregninger viser at det billigste er å bestille mellom seks til ni uker før avreise, ifølge Smartepenger.no.

Dessuten er det, ifølge Garfors, billigst å bestille flyreisen direkte hos reiseselskapet fremfor via en annen aktør.

Montero er enig.

– Prisene stiger jo nærmere sommeren man kommer, og tilbudet blir også veldig utplukket. Skal man reise med storfamilien, så er det viktig at alle har det best mulig i ferien, og da trenger man et hotell som er tilrettelagt for alle aldersgrupper, forklarer Montero mens hun legger til:

– Og ikke minst, en spisesal der dere kan spise sammen uten at det blir et mas å sette sammen bord og så videre.

Den perfekte ferien

– Det har også blitt langt rimeligere å reise på cruise enn før, og man kan oppleve en ny havn hver dag, sier Montero.

De store cruiseskipene har gode tilbud for alle generasjonene, her har alle det bra, og servicenivået er på topp. Dere kommer til dekket langbord hver eneste kveld uten å måtte stresse med bordbestilling på utenlandsk språk, og på dagtid er det avslappet buffet der alle finner noe de liker.

I tillegg er det mange underholdningstilbud om bord som passer for alle, tipser reisejournalisten.

– Dette en type sommerferie som vil passe perfekt for barn i alle aldre!

Gode tips Rydd unna alle stressmomenter når dere skal på reise med barnebarna.

Sørg for at dere har pakket nok klær og leker, at dere har ordnet med transport fra flyplassen og at dere ikke har dårlig tid når dere skal reise. Slipper dere å stresse, kan dere heller fokusere på å ha det hyggelig.

Det er lurt å velge hotell og destinasjon på barnas premisser. Svømmebasseng blir aldri feil, og det bør også være en buffet tilgjengelig sånn at barnet kan plukke den maten han eller hun liker. Velg gjerne et typisk barnevennlig hotell der barna kan bli kjent med jevnaldrende.

