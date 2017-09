Reiseforsikringen din kan bli dobbelt så dyr

Av Linn Merete Rognø

Sjekk hvilke reiseforsikringer ekspertene anbefaler for deg over 60.

Er du over 60 og skal ut og reise i nærmeste fremtid? Da er det viktig å sjekke om reiseforsikringen din dekker alt den bør dersom uhell skulle oppstå.

Betingelsene på mange reiseforsikringer endrer seg markant når du når godt voksen alder, og har du ikke kontroll på dette, kan det få alvorlige konsekvenser for deg i etterkant.

– Spesielt for litt eldre er reiseforsikring viktig å sjekke nøye, fordi selskapene gir i enkelte tilfeller redusert erstatning når du når en viss alder. Dette kan være når du er 67, 70, 75 eller 80 år, avhengig av selskap.

Store forskjeller

Det sier Kristoffer Gallefoss, daglig leder ved Samlino, selskapet som jobber med å sammenligne betingelser for blant annet bank og forsikring.

Slik markedet er i dag kan du dessverre ikke gå ut i fra at du er dekket som godt voksen. Derfor er det viktig at du sammenligner forsikringene før du velger, slik at du vet at du er dekket på reise.

– Blir du syk eller utsatt for en ulykke, vil du i verste fall kunne oppleve å ikke få behandling om du ikke har forsikringen i orden i utlandet, understreker Gallefoss.

I tillegg vil en reiseforsikring typisk dekke reisegods, altså gi erstatning dersom bagasjen din er forsinket, blir skadet under transport eller blir stjålet, og forsikringen vil refundere dine utgifter dersom du må avbestille reisen på grunn av akutt sykdom eller dødsfall i familien.

– For det andre bør du ha sammenlignet flere forsikringer før du velger. Det er ikke bare pris som varierer, men også vilkårene og ikke minst på forsikringssummene kan det være store forskjeller, sier Gallefoss videre.

Les også: Spar flere tusen i året med disse tipsene

Dobbel pris for eldre

Ifølge den nye likestillings- og diskrimineringsloven er det ikke tillatt å diskriminere på grunn alder. Dersom du er under 67 år vil du i de fleste tilfeller være godt dekket gjennom å bestille reisen din med et kredittkort som har gratis reiseforsikring, opplyser Gallefoss.

– Da vil du få gode vilkår innen både reisesyke, ulykke, avbestilling og reisegods, så lenge du betaler minst 50 prosent av transportkostnadene med kortet, sier han.

Har du derimot nådd 67 år, bør du sjekke aldersbegrensningen på reiseforsikringen til kredittkortet.

– På flesteparten av kredittkortene reduseres eller bortfaller nemlig dekningen for reisesyke, ulykke og avbestilling ved en viss alder. Dersom kredittkortet ikke dekker deg lenger, må du skaffe deg en helårsforsikring, råder Gallefoss.

Du bør merke deg at flere av helårsforsikringene har aldersbegrensninger, så du må sjekke at forsikringen faktisk dekker din aldersgruppe. Spesielt er det vanlig at de gir redusert erstatning ved dødsfall eller invaliditet, men noen gir også begrenset erstatning på andre viktige områder.

En helårsforsikring vil normalt koste mellom 1000 og 1500 kroner, men eldre må regne med en høyere pris hos enkelte selskaper.

– Undersøkelser vi har gjort viser at samme selskap som tar 1100 kroner for en 25-åring, vil ta 2200 kroner for en 75 åring, altså dobbel pris! Samtidig er det noen selskap som ikke øker prisen på grunn av alder, så her lønner det seg å sammenligne, anbefaler Gallefoss.

Anbefalte reiseforsikringer Du bør vurdere pris og egenandeler i tillegg til vilkår og forsikringssummer. Forskjellene kan være store, spesielt for de eldre. Enkelte forsikringsselskap tilbyr eldre og pensjonister ekstra gode betingelser. Her er Gallefoss og Ruuds anbefalinger: Finn et av kredittkortene som gir dekning også for eldre, eller kjøp en helårsforsikring.

Storebrands og Gjensidiges helårsforsikringer kommer godt ut for de eldre, ettersom de ikke reduserer ulykkesdekningen med alder.

DNB kommer også godt ut med sin Reise pluss, ettersom de har en såkalt dekningsgaranti. Det vil si at dersom andre selskap har bedre dekning, vil også DNB gi tilsvarende dekning.

Man får gratis reiseforsikring i enkelte kredittkort dersom man betaler over halvparten av reisekostnadene med kortet. Her må du være oppmerksom på at kun et fåtall kort på markedet dekker eldre. De aller fleste befinner seg i Platinum-kategorien med høy årsavgift som stiller krav til høyere inntekt.

Pensjonistforbundet har inngått en medlemsavtale med IF forsikring, hensikten er å tilby markedets beste reiseforsikring for eldre. Her er grensen for nytegning 85 år.

Helårs vil si noen dager

Ved siden av å sjekke at den forsikringen du allerede har fortsatt gjelder, og at den dekker det du forventer, må du sjekke hvor lenge den varer.

Det understreker Kristin Ruud, kommunikasjonssjef ved Pensjonistforbundet.

– Hvis du planlegger et lengere opphold utenlands, er dette ekstra viktig. Selv om du har helårs reiseforsikring kan du ikke være på reise hele året. Vanligst er 30 eller 60 dagers dekning per reise, forteller Ruud.

Nektes reiseforsikring

Pris på forsikring øker med forsikringsvurdert risiko, ifølge Ruud.

– Vi vet at mange eldre har bedre helse enn yngre, men generelt har eldre flere sykdommer og større risiko for å bli syke på reise og dermed øker prisen på reiseforsikringen, sier hun.

Dette er også en av grunnene til at flere selskaper ikke tar imot nytegning av reiseforsikring for personer over 70 eller 75 år.

Det bekrefter Gallefoss.

– Ja, det stemmer. For eksempel vil Frende Forsikring ikke gi et tilbud på en reiseforsikring om man er over 85 år gammel, med mindre man samler alle sine forsikringer hos dem, sier han og fortsetter:

– Andre selskaper som Europeiske, Tryg og Gjensidige tilbyr forsikring til alle aldre, men med en begrenset dekning innen ulykkesforsikring når man passerer en viss alder.

Fikk du med deg denne?: Er besteforeldre egoister når de prioriterer seg selv?