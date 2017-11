Pass på dette når du handler mat på nett

Av Linn Merete Rognø

Klikk, betal og vipps! så får du dagligvarer levert på døren. Men det er én ting du må sjekke før du handler, advarer Forbrukerrådet.

Du trenger ikke lenger å dra fysisk til butikken for å kjøpe mat. Stadig flere aktører tilbyr deg å gjøre dagligvarehandelen på nett, for så å få levert matvarene på døren, noe som kan være særlig gunstig for eldre og uføre, eller travle familier.

Det finnes i hovedsak fire alternativer for deg som ønsker å kjøpe mat på nett:

Nettbutikker som spesialiserer seg på visse typer mat, altså nisjebutikker. Nettbutikker med fullt sortiment, altså tradisjonelle dagligvarebutikker. Nettbutikker med ferdige middagsløsninger der ingredienser og oppskrifter leveres som pakkeløsning. Nettbutikker som selger ferdiglaget mat som kan spises umiddelbart.

I utgangspunktet helt genialt, og Forbrukerrådet anser de aller fleste aktørene som profesjonelle på markedet, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Samtidig er det et par ting du behøver å vite før du handler maten på nett, råder Høst.

Sjekk butikkens vilkår

– En ting det kan være lurt å være obs på, er at enkelte nettbutikker tilbyr levering av mat som abonnement. Ved bestilling bør du derfor forsikre deg om at du foretar et enkeltkjøp dersom du bare ønsker én enkelt levering, sier Høst.

Dersom det skulle oppstå tilfeller der det er tvil om aktørene opererer i henhold til markedsføringsloven, er Forbrukerombudet nærmest til å svare på spørsmål om dette.

– Ellers kan vi ikke se at det skal være noe i veien for å bestille matvarer fra disse nettsidene, understreker Høst.

Dersom du ikke er fornøyd

Det er enkelt å velge ut de ferskeste og fineste råvarene når du selv går i butikken og handler, men dette kan du ikke sjekke i forveien når du handler mat på nett.

Likevel kan du forvente at varene du får levert er av ypperste klasse.

Skulle du derimot ikke være fornøyd med varene du mottar, eller at leveransen er forsinket, vil du være beskyttet av forbrukerkjøpsloven.

Høst anbefaler deg da å gjøre følgende:

Ta kontakt med nettbutikken for å klage på varer du ikke er fornøyd med. I første omgang har selgeren rett til å gi deg en ny vare dersom det er feil med den.

Har ikke selger mulighet til å gi en ny tilsvarende vare, vil du ha krav på et prisavslag tilsvarende prisen for feilvaren.

Ta bilde av feilvaren for å kunne dokumentere at det er feil med den.

Hvis det skulle oppstå en situasjon der du har spørsmål rundt dine rettigheter kan du se mer om dette på Forbrukerrådet.no

Her kan du handle mat på nett

Både priser og varetilbud varierer mellom mat-nettbutikkene, alt etter hva butikkene spesialiserer seg på.

Vi har valgt ut noen av aktørene som finnes på markedet i dag, klikk deg inn på hver av de for å lese mer om alle konseptene.

De som kanskje er mest kjente i dag er Godtlevert.no og Adamsmatkasse.no. Begge aktørene har slått seg sammen under ett selskap, men fortsetter som to separate butikker på markedet.

Nettbutikkenes konsept fungerer slik: Butikken setter sammen ukemenyer for deg og leverer deretter matvarene på døren. I forkant velger du hvilken type matkasse som passer best for deg. Nettbutikkene leverer til de fleste stedene i Norge.

Også Nettmat.no sitt konsept er bygget på at du setter sammen din egen matkasse. Men her kan du i tillegg gjøre de endringene du ønsker.

Nettsiden tilbyr fire ulike typer matkasser. Menyen til hver matkasse starter med et forslag fra nettsiden, men du kan fritt fjerne og legge til nye retter. Nettmat.no leverer foreløpig bare til Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim.

I SPAR sin nettbutikk får du handlet det aller meste av varer som Spar tilbyr i sine butikker, og du kan enten få produktene levert på døren eller hente dem selv.

Spar leverer primært til fylkene i Sør-Norge, søk med ditt postnummer for å sjekke om de leverer til ditt område.

Også i Meny sin nettbutikk får du handlet det aller meste av varer som Meny tilbyr i sine butikker, og du kan enten få produktene levert på døren eller hente dem selv.

Meny leverer primært til fylkene i Sør-Norge og opp til Trøndelag, søk med ditt postnummer for å sjekke om de leverer til ditt område.

I Joker sin nettbutikk får du handlet det aller meste av varer som Joker tilbyr i sine butikker, og du kan enten få produktene levert på døren eller hente dem selv.

På nettsiden søker du med ditt postnummer for å sjekke om de leverer til ditt område.

Nettbutikken Kolonial.no har vunnet flere best i test-priser for både service og pris. Her kan du søke i 6000 matvarer, du kan få levert maten på døren eller hente selv.

Kolonial.no leverer foreløpig ikke til andre områder enn Østlandet, men de jobber med å utvide leveransetilbudet.

På Marked.no kan du velge blant mange kjente matvarer. Du får levert matvarene på døren, og du kan velge å få dem levert samme dag som du bestiller men dette koster litt ekstra.

Marked.no leverer foreløpig bare til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold, men de jobber med å utvide leveransetilbudet.

På Handleriet.no kan du velge mellom mange kjente matvarer, og nettbutikken skal være billigst på økologiske varer. Her kan du handle frem til midnatt, velge leveringstid og få levert matvarene på døren alle hverdager.

Nettbutikken har en egen middagskalkulator hvor du kan legge inn budsjett, antall middager og antall personer du skal lage til, så foreslår middagskalkulatoren oppskrifter for deg. De tar også imot retur av pant, glass og metall.

Søk på ditt postnummer og sjekk om de leverer til ditt område.

Nettbutikken Dinhelsemat.no leverer mat hjem på døren tilpasset ulike dietter – slanking, lavkarbo, allergier, medisinske dietter og det de betegner som “en sunn livsstil”. Maten skal passe for de aller fleste som vil endre sitt kosthold og oppnå varige endringer og resultater.

Matvarene sendes i posten over hele Norge, med Express levering er forsendelsen fremme hos deg dagen etter at varene sendes. I storbyer og større tettsteder leveres varene innen klokken 09.00 dagen etter, i mindre utstrakte steder innen klokken 16.00.

Kolonihagen.no setter sammen ulike typer matkasser basert på økologiske matvarer, du velger selv hvilken matkasse som passer best for deg og ditt behov.

Kolonihagen leverer kun til adresser på Østlandet.