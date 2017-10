Pensjonisters innsats sparer Norge for milliarder

Av Linn Merete Rognø

Eldre jobbet gratis til en verdi av 25 milliarder kroner i fjor.

– Eldrerollen er under forandring. Nå forventes det at friske mennesker med mye fritid hjelper til der det trengs, sier Eyvind Frilseth, områdeleder fag og politikk hos Pensjonistforbundet.

Og dagens eldre lever mildt sagt opp til forventningene.

I 2016 bidrog nemlig pensjonister med både formelt og uformelt frivillig arbeid verdt hele 25 milliarder kroner. Dette ifølge undersøkelsen som Ny Analyse har gjennomført på vegne av Statens Seniorråd.

Frilseth mener at én av årsakene er at eldre er friskere enn tidligere, og har flere friske år som pensjonister enn tidligere.

– Behov for pensjonisters kompetanse

– Å drive frivillig arbeid er meningsfylt både for den som gir og den som får, sier Frilseth.

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær ved Frivillighet Norge, er enig.

– Jeg tror veldig mange opplever at det er givende å være frivillig, og gjennom å være til nytte for andre hjelper vi også oss selv, sier han.

Johnsen mener at mange pensjonister fortsatt har mye å gi, både i form av tid, engasjement og kunnskap, og som frivillig får man mulighet til å være en ressurs i sitt lokalmiljø.

– Det finnes utallige muligheter til å engasjere seg som besøksvenn, turguide, leksehjelper, i kulturlivet eller i idretten, og heldigvis er det mange som gjør nettopp det, sier han.

Pensjonistene er mange, og de er friske.

– Situasjonen i samfunnet i dag viser at det fortsatt er behov for deres kompetanse og kapasitet, sier Johnsen videre.

– Eldre føler større plikt

Dugnadsånden står fremdeles sterkt i det norske samfunnet, mener de to. Samtidig tror Johnsen at det er en viss forskjell på eldres og yngres holdning til dugnad.

– Det kan hende at den eldre generasjonen i større grad føler det som en plikt å stille opp for fellesskapet, sier han.

Om og i hvilken grad man kan hjelpe til, avhenger mest av hvor mye tid man har, mener Frilseh.

– Eldre har som regel mer tid enn yngre, sier han.

Samtidig understreker begge to at deltakelsen i frivillighetsarbeid er høy i alle aldersgrupper, og at også de unge er motivert for å stille opp.

Forventningspress

De to kjenner ikke til at de eldre utnyttes i arbeid som man ellers ville fått godt betalt for.

Men ifølge Frilseth vet Pensjonistforbundet at enkelte eldre kan føle et sterkt forventningspress om å delta og hjelpe til.

– For eksempel fra egne voksne barn som forventer barnevakt, henting og annen omsorg for eldres barnebarn, sier han.

Bedrer helsen

Å bidra i samfunnet er utvilsomt bra for egen helse, både fysisk og psykisk, mener Johnsen.

– Kanskje spesielt for eldre er det viktig å holde seg aktiv og være i et sosialt fellesskap med andre.

– Etter at man har lagt yrkeskarrieren bak seg, gir det å engasjere seg frivillig mange muligheter til å bli kjent med nye mennesker gjennom etablerte organisasjoner i nærmiljøet, understreker han.

Ifølge Frivillighet Norge har den frivillige innsatsen økt de siste årene i Norge.

– I tillegg øker antallet personer over 65 år i befolkningen. Dermed øker den samlede frivillige innsatsen fra pensjonister, og også verdien av innsatsen, avslutter han.