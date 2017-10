Pensjonsreglene vi lurer på

Av Linn Merete Rognø

Føler du deg forvirret, kan et pensjonskurs gi deg svarene.

– Vår erfaring er at mange føler pensjonsfaget er uoversiktlig. Folk vet noe, men er usikre på enkelte elementer. Det mange regler å forholde seg til, og nesten like mange unntak, sier Sivert Almvik, kommunikasjonsrådgiver ved Statens Pensjonskasse (SPK).

Det er også derfor etater som for eksempel SPK, KLP, NAV, Norsk Pensjon og Fellesordningen for AFP jevnlig holder pensjonskurs rundt omkring i Norge.

– Komplisert

Også Sindre Farstad, rådgiver pensjon ved Pensjonistforbundet, vedgår at pensjon er et svært komplisert område for mange.

Det er mange forskjeller på de ulike typene av pensjon; folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) eller tjenestestepensjon i privat og offentlig sektor.

Pensjon fra folketrygden og ikke-tjenestepensjon, er for eksempel mer fragmentert og med betydelig forskjell fra privat til offentlig sektor

– Folketrygdens prinsipp om at du kan ta ut pensjonen tidlig, og at du kan motta arbeidsinntekt uten at det reduserer pensjonen din, gjelder også for private tjenestepensjoner, sier Farstad.

I offentlig sektor derimot, er AFP-ordningen og kombinasjonen av arbeidsinntekt og pensjon enda mer komplisert.

– Arbeidsinntekt vil ofte innebære at pensjonen reduseres. Det er ikke innført samme prinsipper om at man nødvendigvis får mer i pensjon ved å stå lenger i stilling dersom man har offentlig tjenestepensjon. Man kan faktisk risikere å få mindre i pensjon dersom man jobber “for lenge”, forklarer Farstad videre.

Dette synes vi er vanskelig

Ifølge Almvik er hensikten med pensjonskurs å lære deltakerne om pensjonen sin, og at de skal få mulighet til å stille spørsmål direkte til arrangørene.

– Temaene folk syns er vanskeligst er samordning, beregning av pensjon og regler for ulike årskull. Og det vil nok ikke avta. Nå nylig kom det jo et høringsforslag til nye samordningsregler for yngre årskull.

På kursene som SPK holder, er temaene de oftest får spørsmål om: oppbyggingen av det norske pensjonssystemet, forholdet mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygd, offentlig og privat AFP, og tjenestepensjon i offentlig og privat sektor.

På kursene går de inn på blant annet etterlattepensjon, samordning, levealdersjustering og alleårs- og besteårsregler.

