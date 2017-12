Psykopatens trekk blir enda verre med alderen

Av Linn Merete Rognø

– Psykopatiske besteforeldre manipulerer både barn og barnebarn, advarer psykolog.

– De fleste som har psykopatiske trekk ser ikke problemet i seg selv, de skylder på alle andre, de ser ikke at de selv trenger behandling. Og så lenge de ikke er åpne for å ta imot hjelp, så vil de ikke forandres.

Det sier psykolog og advokat Grethe Nordhelle.

Hun har blant annet skrevet boken “Manipulasjon – forståelse og håndtering”, og kan fortelle at de aller fleste psykopater ikke vil endre seg med alderen.

-Blir enda mer urimelig

I de fleste tilfeller bærer de personlighetsforstyrrelsen med seg i graven.

– Generelt sett kan vi si at psykopatiske trekk bare blir enda verre etterhvert som man blir eldre, psykopater blir enda mer urimelig enn de de har pleid å være, legger Nordhelle til.

Derfor er det spesielt viktig at de som har vokst opp med en psykopatisk forelder skjermer barnebarna sine for sin besteforelder.

“Vanlige” mennesker

Ordet “psykopat” kan få de fleste av oss til å tenke på personer som vi gjerne karakteriserer som “gal”. For eksempel er forskerne høyst enige om at Hitler var psykopat.

Men de aller fleste psykopater er ikke mordere, mellom to og tre prosent av menn tilfredsstiller denne diagnosen, og oppunder én prosent av kvinnene, skriver Forskning.no.

Psykopaten er ofte svært sjarmerende, skriver Robert D. Hare i boka “Uten samvittighet”.

Men det betyr ikke at de ikke gjør skade, og det er det som er Hares poeng:

Konemishandlere, familieterrorister, bigamister, svindlere, småtjuver, intrigemakere, plageånder, sykelige kranglefanter – de finnes overalt, og hundretusener av uskyldige ofre står igjen med ødelagte liv, ødelagt økonomi og ødelagt selvfølelse.

Det er disse “vanlige” psykopatene som utgjør den største trusselen mot folk flest, ifølge Hare.

– Vil ha kontroll over andre

Også Nordhelle forteller om disse hyggelige, “vanlige” menneskene blant oss som har psykopatiske trekk, men som det ikke er så enkelt å legge merke til om man ikke har en nær relasjon til dem.

Hun understreker at psykopater er veldig opptatt av å ha regi over andre rundt seg, de vil ha kontroll. Når vi vil noe annet enn det psykopaten vil, kommer det en annen person frem i personligheten deres som er veldig rigid og fastlåst, psykopaten skal ha det på sin måte, forklarer Nordhelle.

– Psykopater liker å være i maktposisjoner og i lederposisjoner, de liker å ha innflytelse over andre. De klatrer ofte opp i posisjoner, for så å trakassere andre, de gir næring til det dårlige selvbilde de selv har når de får andre under sin makt, sier hun.

Manipulerer barn og barnebarn

I utgangspunktet er alle psykopater farlige for andre, eller veldig belastende for andre, mener Nordhelle. Men hvis du har psykopaten på avstand, så trenger ikke vedkommende være farlig for deg. Det er hvis psykopaten vil ha noe fra deg at det kan det bli problematisk.

Ofte må man komme seg bort fra psykopaten hvis man kan det. Men det kan være vanskelig hvis psykopaten er i nær familie, for eksempel ens egen forelder eller besteforelder.

– De som har en eldre far eller mor, bestefar eller bestemor med psykopatiske trekk må takle dette på flere måter. Først og fremst må pårørende ikke gi foreldrene eller besteforeldrene sine informasjon om svakhetene ved sin personlighet, for det bruker psykopater som maktmiddel mot andre, det gjelder hele veien.

– Psykopaten vil gjerne ha mye informasjon om andre, for det gjør pårørende og andre svak slik at psykopaten kan får mer kontroll over dem. Foreldre bør skjerme barnebarna fra psykopatiske besteforeldre, advarer Nordhelle.

Ifølge psykologen kan de som har hatt en psykopat som forelder ofte sitte fast i et mønster hvor de ofte blir manipulert når psykopaten spiller offerrollen og gi en skyldfølelse.

Spiller på andres samvittighet

Dessverre er dette noe som kan bli enda verre jo eldre psykopaten blir.

– Jo eldre du blir, jo mer begynner du å bli avhengig av andre mennesker, dette gjelder alle. Når det skjer med en psykopat, spiller vedkommende mer på andre faktorer i henhold til pårørende, sier Nordhelle.

Hvis en eldre psykopatisk mor eller far ikke er så veldig fornøyd og blir sittende mye alene og syk, så kommer ofte de negative sidene enda sterkere frem.

– De spiller på det at pårørende aldri besøker dem, at det er trist å være her, at de har så vondt, ikke orker, har så dårlig råd. Psykopaten spiller på det som ikke er så positivt i livet sitt for å få barn og barnebarn til å komme å være hos seg. Psykopaten spiller altså på samvittigheten til andre, og har manipulrende trekk, sier psykologen videre.

Nordhelle råder pårørende å sette foten ned, men ikke gjøre det på en provoserende måte, heller på en diplomatisk måte. Men blir pårørende for generøs, utnytter psykopaten deg.

Det finnes unntak

Ifølge Nordhelle vet man ikke sikkert om psykopati er medfødt eller ikke, så langt er det ikke funnet et eget gen her. Men felles for mange psykopater er at de ikke har blitt godt ivaretatt som barn.

– Ofte er det en kombinasjon av arv og miljø som gjør at noen utvikler personlighetsforstyrrelser, men det kan også være bare miljø som gjør det. Dermed er noen mer disponible for dette enn andre, sier hun.

Selv om de fleste psykopater aldri vil endre seg, finnes det noen få unntak, ifølge Nordhelle.

Det kommer ofte an på hvordan man har det, hva man har rundt seg, hvordan man bor, hvor nære relasjoner man har, og hvor fornøyd man er.

– Noen mennesker mildner psykopat-trekkene sine den siste tiden de lever, når de begynner å innse at de skal gå herfra, når livet passerer i revy. Så begynner de gjerne å kjenne på hva som er viktig og mindre viktig, sier psykologen.

Psykopatene mangler ofte totalt selvinnsikt, men alle mennesker kan komme til den siste fasen av livet hvor man begynner man å reflektere over livet sitt på en annen måte, mener Nordhelle.

– Sånn sett er ikke psykopaten noe unntak, avslutter hun.