Bestill leserturer og langtidsferie uten forpliktelser!

Til informasjon til alle våre abonnenter og lesere:

Leserturer og langtidsferie:

Neste ukes reisebilag i utgave fire gikk i trykken rett før koronautbruddet startet, og Utenriksdepartementet frarådet alle reiser til og med 14. april. Dette betyr at alle våre turer til 14. april er kansellert. Reisebilaget bugner likevel av inspirasjon og mange fristende reiser utover høsten og vinteren, men vi forstår at i disse usikre tider er det vanskelig å binde seg til noe. Derfor kan du nå reservere plass, både på langtidsreiser og lesereiser hos Aller Travel uten forpliktelser. Du sikrer deg plassen, og når vi vet at det er trygt å reise igjen, blir du kontaktet for å høre om du ønsker turen.

Så det er bare å glede deg til reisebilaget neste uke, og i magasinet finner du fire sider med invitasjon til drømmetur sammen med sjefredaktør Anne Marit til hennes Lanzarote.

PS! Når det gjelder cruise og elvecruise fra Cruisespesialisten må dere ta direkte kontakt og høre hva som gjelder.

Om smittefare ved levering av magasinet i posten:

Vi vet at noen av abonnentene våre er bekymret for smittefare ved levering av VI OVER 60 i postkassen. Vi har vært i kontakt med alle som har med magasinet å gjøre på veien fra trykkeri til abonnent, og alle har etablert gode rutiner og følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Trykkeri: Her skjer alt maskinelt og ingen av bladene blir berørt av menneskehender.

Pakking: Kun ansatte har adgang til Grafisk Mailing der bladet plastpakkes. Alle bruker hansker og det er ekstra rengjøring på alle kontaktflater i hele bedriften.

Utlevering: Posten har etablert gode rutiner rundt sikkerhet og renhold både i produksjon og blant postbud. De har tilpasset bemanningen i forhold til smittefare som betyr at det er mindre folk per skift for å minimere risikoen for smitte.

Vi håper dette kan gjøre våre trofaste abonnenter litt tryggere og at dere vil finne mye godt lesestoff i aprilutgaven som kommer ut i neste uke. Og så må alle ta godt vare på seg selv og sine i disse vanskelige tider.