Julekos og sosialt samvær

Er du alene i julen eller vil du vekk fra maset? Da inviterer vi deg ned til et innholdsrikt desember-opphold på våre populære VIOVER60-Resort i Spania. Her blir det hyggelig julefeiring med fokus på samvær.

– På våre langtidsferieresort i Calahonda, Gran Alacant og Calpe har vi alltid fokus på det sosiale samværet, noe som blir spesielt viktig rundt julehøytiden. Våre hyggelige VIOVER60-verter legger opp til et innholdsrikt program i juledagene, sier sjefredaktør Anne Marit Hjelme.

Det vil bli juleverksted, felles samlinger med julesanger og hygge, og julemiddag på julaften. Resortene er spesielt tilrettelagt for deg som er over 60 år. Vi har fokus på trygghet, innhold og sosiale møteplasser.

Vertene ser til at du har det bra, og du får tilbud om morgen­turer, kurstilbud, utflukter, vanngymnastikk, vaffelkos, felles middager og sosiale aktiviteter flere kvelder i uken. Ingen trenger å være alene dersom de ikke selv ønsker det; det sosiale samværet er selve limet i vårt konsept.

– Vi er opptatt av å skape mening i hverdagen for flest mulig. Når en er over 60 år og gjerne har pensjonert seg, oppleves ikke et slikt langtidsopphold som en ferie – mer som å flytte dagliglivet sitt til et annet sted for en periode. Et sted hvor det er lys, sol og varme, og hvor mulighetene for å være sammen med andre er større enn hjemme, sier Hjelme.

Mange ønsker å bruke oppholdet til å forbedre helsen sin, og vi vet positivt at både kroppen og psyken trives i varmen. Og mange par og single ønsker en annerledes julefeiring. Uansett hvilken grunn du har til å være med oss; vi er overbevist om at du kommer til å stortrives, få nye venner og mange nye opplevelser.

Vi har ledig i desember i Calpe, Gran Alacant og på Club Calahonda.



Dersom du ønsker å reise andre måneder har noe ledig følgende måneder. Men ikke vent for lenge med å bestille, noen avganger har få ledige plasser igjen:

– Calpe: Ledig i desember, januar, februar, mars og april

– Gran Alacant: Ledig i november, desember, januar, februar, mars og april

– Club Marbella: Ledig i april

– Club Calahonda: Ledig i desember