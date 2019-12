NY SESONG – langtidsferie 2020/2021

Da er vi i gang igjen! For syvende året på rad inviterer vi til langtidsferie i varmen for godt voksne, fra oktober 2020 til april 2021. Vi synes det er fantastisk moro at så mange reiser med oss år etter år. Vi er som en stor klubbfamilie, og vi håper å få se gamle og ikke minst nye gjester på våre 10 resort. PS! Vi starter salget mandag 6. januar 2020. Husk å oppgi rabattkode VO60 for å få 500 kroner i rabatt per person!

DET GODE LIV langtidsferie tilbyr et trygt og sosialt langtidsopphold. Konseptet, som er godt innarbeidet etter seks sesonger, er det samme uansett hvilket av våre resort du velger. Til neste sesong kan du velge mellom hele ti ulike hyggelige og solfylte steder. Ni steder som vi også tilbyr i år, og ett helt nytt sted, Denia på Costa Blanca. Her er det du kan velge mellom fra oktober 2020 til april 2021.

Calpe på Costa Blanca

Club Calahonda på Costa Del Sol

Club Marbella på Costa del Sol

Elviria på Costa del Sol

Denia på Costa Blanca (NYHET!)

Albufeira på Algarvekysten

Ayia Napa på Kypros

San Roi Yot i Thailand

Mallorca (Palma Nova/Magaluf)

Nerja på Costa del Sol

Du kan gå inn her og lese om ni av resortene våre. Du kan også bestille tur vinter og vår 2020 dersom du ønsker å prøve oss allerede nå. Klikk inn og se hva som er ledig.

For Denia kommer det tekst i god tid før salgsstart. Men her er en liten forsmak:

– Hotell: Ona Ogisaka Garden

– Godt utrustede, fine leiligheter

– Frokost inkludert i 4 uker

– Nærhet til hyggelig by

– Fem minutter til flott strand

– Hyggelig fellesrom for våre gjester

– Gode turmuligheter

– Flotte utflukter

Mange av dere er godt kjent med vårt unike konsept. Vårt fokus er på gjesten og den opplevelsen han og hun får. Mange blir sittende isolert i sin egen stue om vinteren. Det blir du ikke på langtidsferie med oss. Vi tilbyr en «hverdag» i varmere strøk, med innhold, aktivitet og mening. Et godt liv i sol og varme. Ingen blir tvunget til å delta på noe, men ingen skal heller trenge å sitte virkeløs alene. Derfor er ukeprogrammet vårt som en meny å regne – du velger det du selv liker og deltar når du føler for det.

Verter og aktiviteter

På Det Gode Liv langtidsferie har vi voksne, norske verter som bidrar til trygghet og sosialt samvær. Våre verter bor på resortet og er til stede hele tiden. De vil hver eneste uke arrangere spennende utflukter til byer og severdigheter i nærheten, og aktiviteter

som vaffelkos, trim, quiz og middager.