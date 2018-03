Slik lykkes du med nettdating

Av Linn Merete Rognø

Nei, det er ikke forbeholdt de yngre. Her er oppskriften på nettdating for godt voksne.

Mange i godt voksen alder savner en partner å dele livet med, men å møte en potensiell kjæreste er gjerne ikke så lett som det var i yngre alder. Det er det flere naturlige grunner til, en av de fremste er at mange i den modne aldersgruppen allerede er veletablerte i forhold.

Løsningen kan være nettdating. Skeptisk? Da skal du vite at denne formen for kjæreste-jakt ikke lenger er forbeholdt folk under 40.

Så hvordan gå frem? Her får du eksperttipsene!

Kun for godt voksne

– Det å komme i kontakt med andre mennesker via nettet er ikke lenger noe folk flest synes er spesielt rart. Dette er faktisk den arenaen flest mennesker treffes i dag, sier Øyvind Isaksen.

Han er gründer av SeniorDate.no, nettdatingsiden som er direkte rettet mot den eldre målgruppen. De har cirka 5000 registrerte medlemmer, hovedvekten er i aldersgruppen mellom 50 og 70 år. For øvrig har nettsiden også medlemmer med alder helt opp til 96 år.

– Det er en noe større andel av kvinner enn menn hos oss, med det er samtidig en fin variasjon om man ønsker seg vennskap eller en kjæreste, sier Isaksen.

Han tenker at mange eldre sitter mye alene, men mener at flere og flere bruker nettet som en arena for å utvikle sitt sosiale nettverk.

– På møteplasser rettet mot godt voksne har man mulighet til å delta i forum og diskutere saker som opptar en, eller skrive blogg der andre kan lese og kommentere innlegg. Dette er en fin måte å føle at man deltar på noe, og en enkel måte å komme i kontakt med andre, sier Isaksen.

På deres nettside deler medlemmer tips om litteratur, egne dikt, matoppskrifter, filmer og andre aktuelle saker, ifølge gründeren. Dersom noen legger ut en matoppskrift kan andre kommentere denne, og få en dialog med andre som er opptatt av de samme tingene.

– Du kan også søke etter reisefølge dersom du ønsker det, sier Isaksen.

Han mener at dersom du synes det er skummelt å søke etter kjærligheten i første omgang, kan du for eksempel velge at du kun søker vennskap.

– Det setter ingen forventninger i kommunikasjonen, og skulle det oppstå følelser utover vennskap så er jo dette bare hyggelig, sier Isaksen.

Forsiktighetsregler

Å være bevisst på hva slags personlig informasjon du deler, er noe Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør hos Datatilsynet, mener er blant det viktigste å huske på.

– Ved å opprette en personlig profil og knytte seg til andres profiler, dannes sosiale nettverk med store mengder personlig og privat informasjon. Mange sprer personsensitiv informasjon uten å ha vurdert konsekvensene ved slik spredning. Det er derfor alltid lurt å sette seg godt inn i den nettjenesten som man vurderer å bruke før du registrerer deg og trykker «aksepter bruksvilkår», understreker Stang Dahl.

Alle nettsider har ulike retningslinjer for hvordan tjenesten skal brukes og hvordan informasjonen din blir oppbevart og håndtert. Du finner vanligvis dette i feltet ved registrering, eller helt nederst på siden, tipser hun.

– Når du oppretter en profil, gjør deg kjent med hvem det er som kan se den. Vil for eksempel informasjonen bli automatisk tilgjengelig for alle som besøker din profil, og hva slags informasjon er det de ser om deg? Husk dessuten at alle som kan gå inn å se informasjon om deg også teknisk sett vil ha mulighet til å kopiere, lagre og publisere alt innhold som er lagt ut på din profil, sier dataeksperten.

Stang Dahl råder videre:

Når du publiserer noe på nettet som for eksempel bilder, tekst eller video, så risikerer du at det forblir tilgjengelig på internett i all tid.

Nettstedet nettvett.no gir gode råd til alle som ønsker å publisere noe om seg selv, og anbefaler at du spør deg selv før du publiserer:

Hva vil jeg tenke om det jeg publiserer, om fem år?

Hvem kan se det jeg publiserer?

Har jeg mulighet til å slette det i ettertid?

Hvilke gjenopprettingsmuligheter har jeg dersom jeg skulle miste tilgang til konto/profil?

Se opp for svindel

Stang Dahl mener at det er flere seriøse nettdating-tjenester som er til glede og nytte for mange, men at det også finnes useriøse tjenester som du bør styre unna.

– Datingsvindel er også et økende problem. Dette er svindel hvor en person møter en annen på nett og de får en relasjon. Etter hvert blir man bedt om penger, gjerne med bakgrunn i en personlig historie som skaper sympati hos den som blir svindlet, advarer hun.

Eksperten ber deg også om å se opp for falske profiler.

– Når du går inn i et nytt nettsamfunn, vit hvordan personopplysningene dine håndteres, og hvordan dataene om deg brukes. Alt du deler med andre i private meldinger kan kopieres, lagres og videresendes av mottakeren, understreker hun.

Dette kan brukes i mot deg, og du må derfor være påpasselig med hva du deler og hvem du deler med.

– Nettsiden www.slettmeg.no får mange henvendelser fra godt voksne som ønsker sletting av sine datingprofiler. Det er som regel veldig lett å opprette en profil, men ofte er det vanskelig å finne ut hvordan man avslutter tjenesten, sier Stang Dahl.

Samlivsekspert anbefaler nettdating

Frode Thuen, psykolog og samlivsekspert, mener at nettdating kan være et godt alternativ, og anbefaler dette for voksne som ønsker seg en partner.

– På de største nettstedene, slik som Match.com og Møteplassen.com, er det en god del 60-åringer, og også noen i 70-årene, sier han.

Samtidig understreker Thuen at det på diverse datingsider imidlertid er en tendens til at både godt voksne kvinner og menn søker etter partneren som er yngre enn de selv.

– Og da er det naturligvis ikke så lett å få match hvis du søker en partner av motsatt kjønn. De som går mot denne trenden øker sannsynligheten for treff, sier samlivseksperten.

Isaksen vedgår at det er en ulemper ved nettdating kontra fysisk dating.

– Ulempen er at man ikke riktig kan kjenne en person før man har møtt vedkommende i “det virkelige” liv, sier han men legger til:

– Så lenge man er varsom med hva man deler av informasjon, er det ikke forbundet noen vesentlig risiko ved å bli kjent med andre.