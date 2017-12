Med en slik kan du spare opptil 90 prosent strøm

Av Linn Merete Rognø

Alternativet er i ferd med å slukne, bokstavelig talt.

Om lampene i huset ditt er utstyrt med tradisjonelle glødepærer, bør du definitivt vurdere å bytte pærene ut med LED-lys.

I alle fall hvis du vil spare strøm, miljøet og gjøre boligen mer brannsikker.

Glødepære forbudt i flere land

Økt etterspørsel av lyspærer i mellomkrigstiden førte til at to nye lyspærefabrikker ble etablert i Norge i 1932. Herfra og gjennom mange tiår var det glødepærer som gjaldt.

Når en glødelampe lyser opp, går cirka 95 prosent av energien ut som varme til omgivelsene. Glødelamper har fått mye kritikk på grunn av lav energieffektivitet, og av miljøhensyn er tradisjonelle glødepærer også i ferd med å forsvinne fra butikkhyllene i hele Europa.

Ifølge Knut R. Svenningsen, daglig leder i Biltema Norge, er dette én av grunnene til at LED-lys nå er i ferd med å ta fullstendig over for gløde-og halogenpærer, samt lysrør, hevder Svenningsen i en pressemelding.

– LED er mer miljøvennlige og mindre brannfarlige enn tradisjonelle lyspærer, sier han.

Reduserer strømbruken med 90 prosent

Hvis du tenker at det vil koste mye å bytte ut alle glødepærene i huset med LED skal du vite at det tvert imot vil spare deg for mye penger på sikt, ifølge ekspertene.

For selv om LED foreløpig er dyrere å kjøpe enn vanlige lyspærer, behøver du ikke å skifte dem ut like ofte.

– Levetid for en standard LED-pære er 15.000 til 30.000 timer. Tilsvarende for halogen er 2000 timer, sier Daniel Milford Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i Enova.

Ifølge Flathagen vil LED redusere strømbruken opp mot 90 prosent sammenlignet med glødepærer, og omtrent 80 prosent sammenlignet med halogen.

-Dersom du skifter ut åtte halogenspotter med åtte LED-spotter, kan du i løpet av ett år spare 800 kroner, dersom lyset står på 12 timer per dag, ifølge Enovas beregninger. Dette vil samtidig variere med strømprisen og etter hvilken type pære man velger, sier han.

Like behagelig lys

Mange unngår LED-pæren fordi de tror at den ikke kan dimmes, men dette stemmer ikke, ifølge Elektroimportøren.no. De fleste LED-lamper kan dimmes, men bare pass på at pæren matcher dimmeren, dette kan du spørre om i butikken, tipser el-forhandleren

De nye LED-pærene skal heller ikke gi et mer grelt lys enn glødepærer. Ved dimming skal fargetemperaturen være lik på fullstyrke som på den laveste lysstyrken, ifølge Elektroimportøren. Det finnes også LED-pærer som skifter fargetemperatur ved dimming.

Forskjell på watt og lumen Watt (merket W på lyspærepakken) angir effekt, og henger sammen med strømforbruket ditt. Jo flere watt, desto mer energi trekker lampen når den er tent.

Lumen (merket lm på lyspærepakken) angir målet på lampens lysstyrke. Jo flere lumen, jo sterkere lys.

Lumen er målet du bør se etter på pakken i stedet for å fokusere på watt.

En gammel 40-watts glødepære avgir 410-470 lumen. Samme mengde lysstyrke vil du kunne få i en LED-pære på 8-9 watt.

Huskeregel: Ved å multiplisere antall watt med ti, får du det omtrentlige lumentallet. Hvis du for eksempel ønsker en lampe med tilsvarende lysstyrke som en 60 W glødepære, kan du se etter en pære med om lag 600 lumen. (Kilde: Dinside.no)

