Stadig flere eldre blir smittet av kikhoste

Lungebetennelse med bakterien pneumokokk er den vanligste infeksiøse årsak til død og sykdom i Norge. Barn og eldre er mest utsatt. Vaksinen anbefales til alle voksne over 65 år og til utsatte risikogrupper. Beskyttelse mot alvorlig sykdom er 50-70 prosent. Beskyttelsesgraden reduseres over fem-ti år. Revaksinering anbefales derfor etter cirka 10 år. Vaksinen anbefales spesielt til alle eldre reisende.

En alvorlig sykdom for eldre med en dødelighet på cirka to prosent for personer over 40 år. Det er ikke et problem å få vaksinen selv om man har gjennomgått infeksjonen tidligere. Vaksinen har god effekt men den virker gjerne noe senere hos eldre, og man bør derfor ta vaksinen i god tid før avreise.