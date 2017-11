Stemplet som for gamle til å jobbe

Av Linn Merete Rognø

– Men eldre er en viktig ressurs på arbeidsmarkedet, mener direktør.

Vi jobber stadig lenger, og arbeidstakerne blir derfor også eldre. Og det er det flere grunner til.

I Norsk Seniorpolitisk barometer 2017 kommer det frem at når yrkesaktive blir spurt om hvorfor de fortsatt vil jobbe, svarer de som er 62 år og eldre:

Godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen Gode arbeidskamerater/kolleger Jobben bidrar til økt livskvalitet Har interessante arbeidsoppgaver Jobben er godt betalt

58-åringer for gamle

Undersøkelsen viser også at norske ledere mener at arbeidstakere er blitt “eldre” når de er kommet opp i 55,9 år. Derimot svarer fire av 10 yrkesaktive over 60 år “nei” på spørsmålet om de betrakter seg selv som eldre arbeidstakere.

Men selv om arbeidstakere over 60 ikke ser på seg selv som “eldre” i arbeidslivet, viser det seg at d

et er vanskelig, og i enkelte tilfeller umulig for arbeidssøkende i denne aldersgruppen å få ny jobb.

I sin årlige undersøkelse Norsk Seniorpolitisk Barometer , spør Senter for seniorpolitikk norske ledere i privat og offentlig sektor: “Ved hvilken alder mener du at en person er for gammel til å bli innkalt til intervju?”

– Da er gjennomsnittsalderen 58 år. Vi kan altså se tendenser til det i Norge at du er for gammel å bli vurdert, har Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, tidligere uttalt til VI OVER 60.

Deres undersøkelse viser også at det er litt høyere gjennomsnittsalder for når man betraktes som for gammel i offentlig enn i privat sektor.

– Og så har det litt med det alderen på lederen å gjøre. Hvor fordomsfull er lederen som skal ansette? Her ser vi at kvinnelige ledere er litt mindre fordomsfulle enn menn, sier Østerud videre.

Derfor bør eldre ansettes

Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa, skrev i sin kommentar i 2016 om hvorfor arbeidsgivere bør ansette eldre arbeidstakere.

– Eldre representerer det raskest voksende kundesegmentet i Norge. Det kommer til å bli tungt for arbeidsgivere som overser dette når de rekrutterer, skriver Bolstad.

Han mener at det handler mer om mentaliteten hos en arbeidssøker enn årstall på fødselsattesten.

– Jeg er overbevist om at mangfold i staben – også når det gjelder alder – gjør det lettere å se og utnytte markedsmuligheter i fremtiden.

Den bedriftslederen som i årene som kommer ignorerer det mest ressurssterke og raskest voksende segmentet i markedet vil få et alvorlig forklaringsproblem, mener Bolstad.

– Og skal man kommunisere med dette segmentet, er det etter alt å dømme en fordel å ha ansatte som snakker samme språk. Derfor skal du ansette eldre.

Diskriminering på grunn av alder

Aldersdiskriminering eksisterer fremdeles i arbeidslivet på tross av at det ble innført et forbud mot dette i 2013.

– Aldersdiskriminering eksisterer både i og utenfor arbeidslivet, har Erik Råd Herlofsen, partner og advokat Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, tidligere uttalt til VI OVER 60.

Han mener at aldersdiskriminering ofte foregår i det skjulte. Et vanlig eksempel er når man ikke gis anledning til å gå på kurs eller ta relevant tilleggsutdanning fordi arbeidsgiver antar at du snart skal pensjoneres.

– Et annet eksempel er når man utelukkes fra nye spennende prosjekter eller stillinger. Et vanlig faresignal oppstår når man oppdager at man ikke lenger mottar samme informasjon som yngre kollegaer eller ikke lenger bes utføre interessante og krevende oppgaver, avslutter Herlofsen.