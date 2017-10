Denne stolen ser kanskje ordinær ut…

Av Linn Merete Rognø

Skal hjelpe eldre og uføre på en helt spesiell måte.

– Det er et kjempeproblem for veldig mange eldre at de ikke kommer seg opp av stolen. Da blir de sittende der helt passiv og må kanskje vente helt til hjemmehjelpen kommer for å hjelpe dem, sier Thomas Falch Eide, ergoterapeut og daglig leder og partner ved HjelpemiddelPartner.

Akkurat dette problemet ønsker Eide å gjøre noe med.

Reis deg opp selv-stol

– Eldre lever lenger og sykehjemsplassene blir færre. Derfor blir det stadig et større behov for hjelpemidler for eldre som ønsker å bo lengst mulig hjemme og klare seg på egenhånd, sier han.

Og med gjør-det-selv-hjelp, håper Eide at flere i den eldre garde kan få leve aktive og selvstendige liv slik at hverdagen blir bedre, både for dem og deres pårørende.

Ett av hjelpemidlene på markedet, er stolen som hjelper folk å reise seg opp selv.

Stolen Active Easyriser er installert med en fjær som hjelper brukeren opp og gir støtte når man setter seg ned igjen også.

Slik fungerer den:

Føner kroppen tørr

Eide, som også er daglig leder av Velferdsbutikken.no, leverer hjelpemiddel til Hjelpemiddelsentralen ved NAV. Han ser at utstyret som flest eldre har behov for i dag, er krykker man kan bruke over lang tid.

– Standardkrykker skal ikke brukes mer enn tre uker, da kan man få belastningsskader, og dermed blir rullestol alternativet, sier Eide.

Det som ofte blir den første og største utfordringen for eldre som bor hjemme, er tunge løft man ikke har krefter til lenger, men også personlig pleie; å gå på toalettet, vaske seg, dusje selv, og tørke seg med håndkle etterpå.

– Mange trenger hjelp til dette, men det er jo gjerne det mest intime man har lyst å klare selv, sier Eide.

På markedet finnes derimot en kroppsføner som skal hjelpe med å tørke kroppen på tre minutter, kun ved hjelp av et knappetrykk.

– Vi ser at teknologien ligger foran oss. For eksempel finnes det også briller som kan lese høyt for personer som ikke klarer å lese selv, sier Eide.

Stående spaserstokk

Mange eldre har også behov for å bruke stokk, men det kan bli problematisk om stokken sklir og faller i gulvet etter at man har satt den fra seg, og man må bøye seg ned for å plukke den opp igjen.

Derfor har fysioterapeuter og sportsmedisinere vært med og utviklet spaserstokken Swing. Den står av seg selv der hvor du parkerer den.

Stokken er produsert i Frankrike, hvor den også har fått pris for god design av fransk helseorganisasjon. En av begrunnelsene for prisen er at stokken reduserer risikoen for fall.

–Det hender rett som det er at stokken faller i gulvet når kunden skal betale, sier Kjersti Jølberg ved Helsevekst Medikal AS som selger stokken.

– Det er langt mer praktisk for folk å kunne sette fra seg stokken i stående posisjon, og det er mye lettere å reise seg opp fra sittende stilling når stokken står støtt, sier hun videre.

– Kan bli for passiv

At teknologi og gründervirksomhet hjelper verden fremover, er altså et stort pluss.

Et paradoks er derimot at for mange hjelpemidler til eldre kan føre til større passivitet, og dermed også dårligere helse.

Det vedgår ergoterapeut Eide.

– Elektriske løftestoler som heiser folk opp fra sengen før hjemmehjelpen kommer og leverer maten til dem, gjør at man strengt tatt ikke behøver å bevege seg. Og passivitet er den største fienden vår, ivrer Eide.

Han mener at jo eldre vi blir, jo viktigere er det å bruke de kreftene vi har, og ikke sette seg ned og bli passiv.

– Jeg mener det er viktig med hjelpemidler som faktisk stimulerer brukeren til å være i aktivitet.

Samtidig understreker Eide at det er én ting som hjelpemidler aldri kan erstatte.

– Vi vil aldri finne et produkt som erstatter varme hender, det er viktig å huske på.