– Det kan straffe seg å jobbe for lenge

Av Linn Merete Rognø

Vesentlig forskjell på offentlig og privat tjenestepensjon. Her er det du må vite!

Er du ansatt i det offentlige, og har tjenestepensjon, har du ikke like mange fordeler som de med privat tjenestepensjon.

Øyvind Røst, pensjonsøkonom ved Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og Alexandra Plahte, leder Pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte AS, forklarer alt du må vite om inntekt ved siden av privat og offentlig tjenestepensjon.

Tjenestepensjon i privat sektor

Ved tjenestepensjonsordning i privat sektor gjelder ingen avkortningsregler. Tjenestepensjonen kan tas ut fleksibelt fra fylte 62 år.

-Privat tjenestepensjon kan du fritt kombinere med arbeidsinntekt. I utgangspunktet har alle ansatte rett til tjenestepensjonsordning, sier Plahte.

Hovedtypene av pensjonsordninger for ansatte i privat sektor er:

Ytelsespensjon: Også kalt foretakspensjon. Den tar sikte på å gi medlemmet i pensjonsordningen en på forhånd fastsatt årlig pensjon. Dette står i motsetning til en innskuddspensjonsordning, hvor det er innskuddet som er bestemt. Som regel er ytelsespensjonen utformet slik at årlig pensjon skal utgjøre en prosent av lønn ved pensjonsalder, fratrukket en beregnet folketrygd. Du kan lese mer om foretakspensjon her.

Også kalt foretakspensjon. Den tar sikte på å gi medlemmet i pensjonsordningen en på forhånd fastsatt årlig pensjon. Dette står i motsetning til en innskuddspensjonsordning, hvor det er innskuddet som er bestemt. Som regel er ytelsespensjonen utformet slik at årlig pensjon skal utgjøre en prosent av lønn ved pensjonsalder, fratrukket en beregnet folketrygd. Du kan lese mer om foretakspensjon her. Innskuddspensjon: Er utformet som en spareordning. Arbeidsgiver, og unntaksvis arbeidstaker, innbetaler årlig et innskudd til pensjonsordningen. Oppspart beløp tilføres årlig eventuell avkastning. Årlig pensjon fremkommer ved å dele oppspart beløp på det antall år pensjonen ønskes tatt ut over. Du kan lese mer om innskuddspensjon her.

Uttaksgraden må ligge fast fram til 67 år, men slik at pensjonisten når som helst kan ta ut hel pensjon, altså hundre prosent. Pensjonen blir ikke redusert for arbeidsinntekt.

Tjenestepensjon i offentlig sektor

Forenklet sagt er offentlig tjenestepensjon ved full opptjening 66 prosent av lønnen din minus det du får i alderspensjon fra folketrygden. Men så enkelt er det ikke. Offentlig tjenestepensjon trekker fra en «beregnet folketrygd». Det kalles for samordning.

– Som offentlig ansatt risikerer du at den offentlige tjenestepensjonen blir redusert eller faller bort om du jobber lenge etter 67 år. Det skyldes blant annet reglene for levealdersjustering og samordning, sier Røst.

Levealdersjusteringen som ble innført med pensjonsreformen i 2011 skulle sørge for at man ville få større årlig pensjon av å jobbe lenger, men i offentlig tjenestepensjon kan dette slå litt rart ut. Jobber du lenge, vil ikke den offentlige tjenestepensjonen lenger øke, men samordningsfradragene som trekkes fra for alderspensjon fra folketrygden vil øke.

– Det medfører at en større andel av samlet pensjon kommer fra folketrygden og at det blir en mindre eller ingen utbetaling fra den offentlige tjenestepensjonen, forklarer Røst.

Har du først gått av med pensjon i offentlig sektor, bør du være ekstra oppmerksom hvis du begynner å jobbe igjen.

– Da kan du bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen og når du senere slutter igjen kan tjenestepensjon bli vesentlig lavere enn tidligere. Noen blir innmeldt om de jobber i mer enn en 20 prosent stilling, men det forskjellige regler avhengig av hvilket tariffområde du tilhører. Sjekk om du kan jobbe på pensjonistlønn og vurder om det kan bli mer lønnsomt for deg, sier Røst videre.

Vær klar over at samordningsreglene for offentlig tjenestepensjon er slik at det pensjonsmessig kan straffe seg å jobbe “for lenge”, hevder Plahte.

– Det gjøres fradrag for folketrygden som om denne var tatt ut samtidig med tjenestepensjonen. Jo lenger man jobber etter fylte 67 år desto større fradrag gjøres for folketrygden.

