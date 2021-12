Podkast er frihet og mange muligheter. Og veldig enkelt.

Podkast gir deg stor frihet, og mulighet til både underholdning og faglig påfyll.

Tekst: Jenny Micko Foto: NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 april 2019

Podkast har mange likhetstrekk med et radioprogram. Det finnes podkaster om nesten alt, så uansett hva du interesserer deg for, bør du kunne finne en eller flere podkaster som fenger.

Kommunikasjonsrådgiver, forfatter og foredragsholder Hans- Petter Nygård-Hansen forklarer:

– En podkast er i all sin enkelhet et program. Til forskjell fra radio som kringkastes, og som du må høre på når det sendes, kan du selv velge når du vil høre på en podkast. Ordet podkast, eller «podcast» på engelsk, er satt sammen av intet mindre enn fire ord. Pod er satt sammen av tre ord: Portable on demand, som på norsk kan oversettes til bærbart når du vil, mens cast er en forkortelse av broadcast, altså kringkastet. En podkast er da et program som kringkastes, men som du kan høre på akkurat når du vil, hvor du vil, og på den enheten du vil bruke.

Podkast - En måte å publisere lyd- eller video-opptak på internett. For å lytte kan man enten abonnere på programmene eller oppsøke nettsteder som har linker til programmer. - Podkastingkonseptet ble foreslått så tidlig som i 2000, og teknologien var tilgjengelig i løpet av 2001. I 2003 begynte podkaster å dukke opp på velkjente nettsteder. - I 2005 sendte NRK P2 Kurer den første podkasten i Norge. Programmet handlet om podkasting som fenomen. - De tre mest nedlastete podkastene i Norge i 2018 var NRK-programmene Ekko og Radioresepsjonen, med Tusvik & Tønne på tredjeplass. Kilder: Kantar TNS og Wikipedia

Abonnement

Flere av de mest populære podkastene i Norge er opprinnelige radioprogram, som legges ut etter at de er kringkastet på FM eller DAB+, slik at man kan høre på programmet i ettertid.

– På samme måte som mange nordmenn abonnerer på Netflix og andre strømmetjenester for TV-serier og film, som de kan se på akkurat når det passer dem, er det mange som abonnerer på podkaster av samme årsak, sier Hans- Petter Nygård-Hansen.

Mesteparten av podkastlyttingen foregår når vi er på farten, når vi er på reise, går en tur eller trener. Den typiske podkastlytteren er også en aktiv bruker av digitale- og sosiale medier.

Nær opplevelse

– Hva mener du er fordelene med podkast?

– Den største fordelen med en podkast er nettopp den muligheten det gir lytteren til å høre akkurat på det man vil, når man vil, og på den enheten man vil. De mest populære enhetene som benyttes til å høre på en podkast er smarttelefonen eller datamaskinen. Ni av ti som lytter til en podkast, bruker gjerne hodetelefoner. En podkast er med andre ord en veldig nær og privat opplevelse. Den typiske podkasten er ofte to eller flere mennesker som snakker sammen.

– En annen fordel med podkast er jo også muligheten til å spole seg forbi det man ikke vil høre på. Jeg kan spole forbi reklamen, og jeg kan spole meg forbi enkelte segmenter i en gitt podkast-episode som jeg ikke finner aktuelle eller interessante der og da. På vanlig radio er det avsender som bestemmer. Med podkast er det mottakeren.

Slik kommer du i gang med podkastlyttingen - Har du en smarttelefon, er sannsynligheten stor for at du allerede har det som trengs for å høre på en podkast. - På iPhone er appen Podkaster installert på forhånd. Klikk på ikonet for appen og «Begynn å lytte», så er du i gang. - Til Android-telefoner finnes det en rekke forskjellige apper som kan lastes ned. De fleste er også gratis. Gå inn på Google Play og søk etter podkast. I fjor sommer kom Google Podcasts, som er en egen app for podkaster. Den er også enkel i bruk. - Når du er kommet i gang med lyttingen kan du klikke på «Topplister» for å få en grei og enkel oversikt over de mest populære podkastene for øyeblikket. Herfra kan du klikke deg videre inn på kategoriserte topplister, for eksempel innenfor kultur, økonomi, komedie eller nyheter og politikk, for å nevne noen. Hver podkast har et lite bilde som sier noe om hvem som lager podden og hva den handler om. - Du kan også lytte til og abonnere på podkaster via Spotify. På PC kan du avspille en podkast direkte fra en nettside eller en app.

Kunnskap og humor

Nygård-Hansen hører selv på mange podkaster, og vil gjerne anbefale sine favoritter.

– Av alle jeg hører på, så er nok noen viktigere for meg enn andre. Dagsnytt 18 fra NRK er en fast favoritt. Jeg hører aldri på vanlig radio, men hører nesten på samtlige episoder av Dagsnytt 18. Aftenpodden til Aftenposten liker jeg også godt. Den kommer ut en gang i uken, og tar for seg de viktigste hendelsene innenfor norsk næringsliv, kultur og politikk, avslutter han.

Brukervennlig

Podkaster er enkle i bruk og det er lett å komme i gang, selv om du har lite digital erfaring fra før av.

– Hvilket utstyr trenger jeg for å lytte på en podkast?

– Har du kjøpt deg en smarttelefon, så har du tilgang til podkaster. De fleste smarttelefoner selges også i dag med et sett med øretelefoner. Utover det trenger du tilgang til internett. En podkast-episode tar opp cirka 30 MB med plass. Det vil si 30 MB med data som overføres via internett. Laster du ned podkastene dine via det trådløse nettverket hjemme eller på kontoret, koster det ingenting. Hører du på en podkast-episode når du er på farten, så bruker du det mobile internettet – via 4G for eksempel – og da benytter du deg av datatrafikken i abonnementet.