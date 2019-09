Få gratis nettvett-opplæring

Seniorer er mer utrygge og utsatte på nett: Nå kan du få gratis nettvettopplæring.

Tekst: Norsk senter for informasjonssikring Foto: NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 september 2019

Mer enn halvparten av de over 65 år ønsker lettere tilgang til tips og hjelp for å bruke internett sikkert. Det fremgår i en undersøkelse som Norsk Senter for Informasjons-sikring (NorSIS) har fått utført.

I samarbeid med myndighetene lanserer nå NorSIS et gratis opplæringskurs spesielt utviklet for seniorer. Kurset finner du her.

Bekymret for å ikke henge med

Hele 42 prosent av de spurte seniorene uttrykker også bekymring for at de ikke klarer å henge med i den teknologiske utviklingen.

– Vi må erkjenne at organiseringen av den digitale opplæringen av eldre som ikke lenger deltar i arbeidslivet, ikke har vært bra nok. Det er helt avgjørende at også denne gruppen får de nødvendige ferdighetene for å henge med i et stadig mer digitalt samfunn. Det både håper og tror vi at dette kurset vil bidra sterkt til, sier seniorrådgiver i NorSIS, Olav Sønsteby.

E-læringskurset er tilpasset gruppen som ikke er vokst opp med internett. Det er utviklet i samarbeid med Tom Heine Nätt og Seniornett, en frivillig medlemsorganisasjon som i mer enn 20 år har jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.

97 prosent på nett

Ifølge NorSIS-undersøkelsen er hele 97 prosent av alle over 65 år på nett. 87 prosent handler på nett. Tre av fire har en e-postkonto. Like mange er på Facebook.

– Samtidig bruker for eksempel under en av fem seniorer totrinnsbekreftelse når de logger inn på Facebook. Det er skremmende når vi vet at dette er den sikreste metoden for å unngå ID-tyveri og svindel eller kapring av andres kontoer på sosiale medier, sier seniorrådgiveren i NorSIS.

Fire av ti føler seg utrygge

Ifølge den omfattende NorSIS-rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur» er det også den eldste aldersgruppen, de over 55 år, som føler seg minst i stand til å vurdere hva som er trygt og utrygt å gjøre på nett. Nesten fire av ti nordmenn (38 prosent) i denne aldersgruppen gir uttrykk for dette. For de mellom 18 og 54 år er det bare to av ti, eller halvparten så mange, som føler på denne utryggheten.

– Det er viktig at seniorgenerasjonen på en trygg måte kan berike sine liv med å bruke både internett og sosiale medier. Utrygghet, usikkerhet rundt egen kunnskap og følelsen av å ikke henge med kan best bekjempes ved å gi seniorene et kurs som gjør at de ikke begår feil på nett, men bruker det som noe positivt, sier Sønsteby.

Anbefaler alle seniorer å ta det lærerike gratiskurset

Opplæringskurset består av seks leksjoner som hver tar rundt 10 minutter å gjennomføre. Kurset tar for seg temaer som sikker bruk av e-post, sosiale medier, banktjenester på nett og å sikre sin brukerkonto. Nye leksjoner blir fortløpende lagt til, og eksisterende temaer blir oppdatert ved behov.

– Leksjonene kan tas samlet eller hver for seg. Vi anbefaler alle godt voksne å ta kurset. Det er vel verdt å investere noen minutter for å bli en tryggere internettbruker, sier den erfarne datasikkerhetseksperten.

Falske Facebook-konkurranser og falske nyheter

Mange seniorer oppgir også i undersøkelsen at de har deltatt i konkurranser i sosiale medier eller delt nyheter som senere har vist seg å være falske. Hele en av fem av de spurte har svart bekreftende på dette.

– På Facebook legges det ofte ut konkurranser hvor du skal like, dele og skrive noe i kommentarfeltet. Dette kan videre føre deg inn på sider som fremmer svindel. Andre konkurranser kan gi deg en telefon til 10 kroner. Dette kan være en måte å lure deg til å tegne et rådyrt abonnement som ofte er knyttet til tilbudet, eller for å lure fra deg personopplysninger. Vi ser dessverre at seniorer ofte er mer utsatte for denne type svindel, sier seniorrådgiveren i NorSIS.

Vokst opp i et samfunn med tillit og dugnadsånd – slik er ikke internett

Han tror noe av grunnen til at seniorer lettere kan bli utsatt for såkalt sosial manipulasjon er at de er vokst opp med verdier som i dag ikke er de rådende på internett og i sosiale medier.

– Mange i denne aldersgruppen, som jeg selv også tilhører, er vokst opp i et samfunn der man var vant til å ha 100 prosent tillit til både det som sto i avisene og at konkurranser var nettopp det og ikke et svindelforsøk. Blir du spurt om noe, vil ofte seniorer tenke at det er godt ment og vil gjerne hjelpe til Slik er det dessverre ikke på nett. Der er det ofte snakk om å utnytte og smålure, og i verste fall svindle, sier Olav Sønsteby.

Her er de fem viktigste «seniorrådene» for å bli tryggere på nett - Ta kurset «Sikkerhet for seniorer» på nettvett.no. - Bruk totrinnsverifisering på sosiale medier og din e-post konto. - Ta sikkerhetskopi av dine bilder og viktige dokumenter - Ikke la deg lure av falske e-poster og SMS-er (såkalt SMiShing) - Unngå svindelposter i sosiale medier (Kilde: Nettvett.no)