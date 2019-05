Få mer glede av Facebook

På Facebook finner du invitasjoner og informasjon om arrangementer. Du kan også melde deg inn i ulike grupper.

Tekst: Ingjerd Strøm Skreien Foto: Illustrasjonsfoto

Første gang publisert i VI OVER 60 mai 2019

Gir du «tommel opp» for det vennene dine skriver på Facebook? Deler du innlegg du synes er morsomme eller informative? Skriver du mer eller mindre velformulerte kommentarer? Eller er du et passivt Facebook-medlem?

Ifølge Statistisk sentralbyrå er stadig flere mellom 55 og 79 år å finne på sosiale medier nesten daglig. Kvinner er litt mer aktive enn jevnaldrende menn. Hele 84 prosent av kvinnene i aldersgruppen 55–64 år hadde brukt sosiale medier de siste tre månedene, og 58 prosent var daglige brukere, viser tall fra 2017.

Dette stemmer bra overens med det inntrykket Joop Cuppen i Seniornett sitter igjen med etter å ha holdt mange kurs og foredrag om sosiale medier.– Jeg kjenner mange, spesielt menn, som har registrert seg på Facebook, men de ser ikke helt poenget med å dele bilder og innlegg. Min erfaring er at kvinner kanskje er litt mer utforskende og nysgjerrige. Mange aner heller ikke hvordan de skal bruke Facebook. De har kanskje fått hjelp av et barnebarn til å sette opp en konto og lage brukernavn og passord, og det er det.

Lær deg hvordan Facebook fungerer

På kursene til Seniornett lærer deltakerne blant annet å sette opp sin egen profil. I det inngår også å kjenne til personvern og kunne endre sikkerhetsinnstillingene.

– For at du skal få mest mulig glede av Facebook må du sette deg inn i hvordan Facebook fungerer. Etter kurset skal du vite hva en tidslinje er og kjenne til funksjonene og ikonene på menylinjen. Du skal kunne like, kommentere og dele artikler og bilder samt skrive innlegg og chatte med andre brukere. Men minst like viktig er det å vite hvordan du skal tilpasse Facebook til ditt behov, påpeker Joop Cuppen.

– Husk at det er du som bestemmer hvor mye andre skal vite om deg. Du må for eksempel ikke legge inn din egen fødselsdato. På den andre siden er det jo hyggelig å få hilsener fra vennene dine når du fyller år. I vår alder er det jo lett å glemme slike merkedager.

Slik endrer du sikkerhetsinnstillingene Her kan du velge hvem som skal se innleggene dine, hvem som kan sende deg venneforespørsler, hvem som kan se vennelisten din og om du vil at søkemotorer utenfor Facebook skal koble seg til profilen din. Det siste anbefales det å si nei til!

Grupper for ulike interesser

En annen god grunn til å bruke Facebook er at du kan få invitasjoner til utstillinger og arrangementer. I tillegg finnes det en hel mengde grupper for folk med ulike interesser. Noen av disse er lukket, og da må du sende en henvendelse til gruppen for å bli med.

– Facebook er et kjempeflott sosialt medium og har blant annet hjulpet mange til å komme seg ut av ensomheten. Brukt på en fornuftig måte er dette en fin måte å holde kontakt med familie og venner på.

– Enkelte er skeptiske til Facebook, er det noen grunn til det?

– En viss skepsis er bare sunt. Du skal ikke stole på alt du leser. Det er uansett lurt å ha som utgangspunkt at alt du foretar deg på Facebook blir registrert og lagret, enten det er å laste opp/dele bilder og videoer, skrive meldinger, se sider, bruke «liker»-knappen og så videre. Jo mer du bruker Facebook og deler, desto mer vet Facebook om deg, forklarer Joop Cuppen.

Han legger raskt til at Facebook ville miste sin funksjon dersom alle hadde helt anonyme profiler.

– Det ville jo også ha vært helt motsatt av det som er hensikten med sosiale medier. For de fleste er derfor fordelene større enn de eventuelle ulempene.

– Mange liker å dele innlegg, men er det noe vi skal være forsiktige med å dele?

– Det handler egentlig om sunn fornuft. Mange husker kanskje de gamle kjedebrevene, og det hender det dukker opp lignende falske meldinger på Facebook. Det bør du unngå å dele. Men del gjerne innlegg med venner og kjente. Er du usikker, på om det er i orden å dele, så spør først.

Dette betyr ikonene Du har fem såkalte «reaksjoner» å velge mellom i tillegg til den vanlige «liker»-tommelen: fantastisk «hjerte», haha «latterfjes», wow «åpen munn», trist «tårefylt» og sint «sinnafjes».

Åpne kommentarer

En annen ting det er viktig å ha i bakhodet, er at kommentarer du legger ut vil alle vennene dine se, ikke bare den som har lagt ut innlegget du kommenterer. Har du en profil uten begrensninger kan hvem som helst lese hva du skriver. Et godt råd er å tenke at alle kan lese alt, da unngår du å legge ut noe som egentlig er privat. Skal du sende en beskjed til en person, er det derfor bedre å bruke «meldingstjenesten» (chatten). Her kan du «snakke» en til en.

– Noen ganger vises et kartutsnitt med informasjon om at vedkommende «har sjekket inn» et sted. Hvorfor dukker det opp?

– Oftest skyldes det at de bruker Facebook-appen på smarttelefonen. Da kan Facebook hente ut posisjonen din via GPS. Setter en prikk på kartet som viser hvor du er via stedstjenester.

Det kan du slå av hvis du vil, og jeg anbefaler egentlig at du gjør det. En annen god regel er å logge ut av og lukke ned Facebook før du går inn på andre nettsider. Da begrenser du mengden informasjon som du legger igjen på nettet. De aller fleste tenker ikke over at det er en grunn til at du får tilpasset reklamer. Har du vært inne og sjekket boliglån for eksempel, vil du kunne få opp annonser med tilbud om lån.

– Kan jeg slippe å se reklamen?

– Nei, det kan du nok ikke. Det er på en måte «betalingen» for at det er lett å bruke Facebook, og at det ikke koster noe å registrere seg. Du kan skjule annonsene, men da må du gjøre det for hver annonse du ikke ønsker å se. Det viktigste er at du er bevisst på hva du legger ut.

– Hva vet Facebook om deg?

– Lite, ler Joop Cuppen. – Jeg har ikke lagt ut noe informasjon om meg selv. Så Facebook vet at jeg er over 60 – og at jeg er mann.