Tilhører du denne aldersgruppen, føler du deg trolig veldig verdifull

Av Linn Merete Rognø

60-åringer har høyest selvfølelse. Forskerne forklarer hvorfor.

Det er ikke i de mest vitale ungdomsårene vi føler oss best. Tvert imot er selvfølelsen nokså lav i 20- og 30-årene, før den stiger til topps i 50- og 60-årene.

Det kommer frem i en nylig studie som NOVA-forskerne Tilmann von Soest og Thomas Hansen har gjennomført. Data er fra den norske panelstudien om aldring, livsløp og generasjon (NorLAG).

Jobben gir verdi

Studien viser en rekke faktorer som har betydning for selvbildet vårt, blant annet fysisk helse, deltakelse i arbeidslivet, sosialisering og personlighet.

Hansen mener at bedre selvfølelse i økt alder handler om flere ting.

– En ting kan være posisjon og erfaring i arbeidslivet, at man er trygg på egen arbeidsevne og status på jobben. I NorLAG-data ser vi at denne aldersgruppen har den høyeste tilfredsheten med eget arbeid og arbeidsevne, sier forskeren.

Steinar Krokstad, professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, er enig med Hansen, og mener at verdiskapning gjennom arbeidslivet har mye å si for en høy selvfølelse.

– De over 60 syns kanskje at de har gjort et godt stykke arbeid og bidratt til verdiskapning og kompetanse gjennom et langt arbeidsliv. Kanskje føler man at man kan trekke årene sakte inn, at man har gjort hovedøkten i livet, vel blåst!, sier Krokstad.

Professoren tror også at de fleste godt voksne i dag har hatt et ganske bra liv, og mange føler gjerne at ungene har lykkes og kommet vel på plass i livet.

En annen faktor kan være at man har fått livserfaring og er blitt mer robust i møte med livets utfordringer. Yngres selvfølelse kan være mer skjørt i møte med blant annet helseproblemer og personlige konflikter, mener Hansen.

Synker etter fylte 70

I eldre år, og særlig i veldig høy alder, ser forskerne derimot en klar svekkelse av selvfølelsene, og den generelle livskvaliteten.

– At selvfølelsen synker såpass klart i eldre år går parallelt med en reduksjon i livskvaliteten generelt, og skyldes i stor grad rolleendringer, svekket helse og mobilitet, og at mange opplever at venner og partner får helseproblemer eller dør, forklarer Hansen.

Også kulturelle faktorer kan bidra til å forklare redusert selvfølelse i eldre år:

– Selvfølelsen vår er sterkt knyttet til de verdiene som verdsettes i samfunnet, sier Hansen og legger til:

– I 70-årene, og særlig i den sene alderdommen, kan mange oppleve at ens status og egenskaper ikke lenger er like verdsatt av storsamfunnet.

Krokstad tror at mye av identitet, egenverd og mening i livet er knyttet til arbeid siden arbeid er en viktig verdi og svært ansett i Norge.

– Hele velferdsstaten bygger på en kostbar modell som krever at folk er i arbeid. Og når man går ut av arbeidet, kan det bidra til et tap av følelsen av at man bidrar, mener professoren.

Eldre en viktig ressurs

Krokstad understreker samtidig at eldres rolle i samfunnet har endret seg siden de blir flere og flere, samtidig som at de er friske og svært kompetente.

-Vi må klare å utnytte den enorme ressursen som ligger i det. Det kan bli en vinn-vinn situasjon for alle, avslutter han.

Hold deg på topp

For å ikke miste den gode selvfølelsen, er det flere ting du kan gjøre for å forebygge dette.

Hansen tipser:

Hold deg aktiv, fysisk og sosialt sett.

Oppretthold og etabler relasjoner og aktiviteter hvor du kan føle deg nyttig, at du bidrar til noe utover deg selv, og hvor du kan gjøre noe meningsfullt og treffe andre. For noen kan dette være å delta i lokalmiljøet, starte med frivillig arbeid, delta på seniorsenter, samtalegrupper på Facebook.

Det er mange arenaer som kan bidra til å motvirke ensomhet, isolasjon, inaktivitet, kjedsomhet – faktorer som er sentrale i forhold til selvbilde og livskvalitet.