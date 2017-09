I to tilfeller kan du ta ut pensjonen tidlig

Av Linn Merete Rognø

Men venter du fem år ekstra, vil du tjene en betydelig større sum.

Mange har fått med seg at de fleste kan ta ut pensjon, helt eller delvis, fra 62 år.

Men i hvilke tilfeller er dette egentlig lurt å gjøre?

– Tidlig pensjon lønner seg ikke

– Denne ordningen er jo ment som en mulighet til å trappe ned arbeid og trappe opp pensjon, for å få folk til å jobbe lenger. Dette en rettighet som vi «viktigperer» ikke skal blande oss for mye borti. Mange synes det er bedre med en krone i lommeboka enn ti i vente, sier Knut Dyre Haug, pensjonsrådgiver hos Storebrand.

Derimot lønner ikke dette seg, mener pensjonsrådgiveren.

Pensjonen blir nemlig vesentlig lavere for deg som går av ved 62-års alder. Og den lavere pensjonen drar du med deg gjennom hele pensjonstilværelsen, også etter ordinær pensjonsalder, ifølge Dyre Haug

– Ved å vente så lenge som mulig med uttaket av pensjon, vil pensjonen øke. Hvor mye er avhengig av hvilken pensjonsordning i snakker om, men den som er viktigst for oss alle er Folketrygden, sier han.

Som en tommelfingerregel kan man si at den vokser med fem-seks prosent hvert år du venter med å ta pensjonen ut, ifølge pensjonsrådgiveren.

Kan du vente helt til du er 67 år, vil den derfor være cirka 30 prosent høyere enn om du startet uttaket ved 62 år.

– Det er faktisk veldig mye, og mer enn mange kanskje tror. Husk at samlet pensjonsinntekt for mange av oss er rundt 50 – 55 prosent av den lønnen vi hadde. 30 prosent lavere pensjonsutbetaling av allerede et ganske lavt tall er betydelig, understreker han.

– Kan få en ubehagelig oppdagelse

Sindre Farstad, rådgiver pensjon hos Pensjonistforbundet, er helt enig med Dyre Haug.

– Uttak av alderspensjon fra folketrygden fra 62 år gir betydelig lavere årlig utbetaling enn ved å vente til 67 år. På toppen av dette får du også en dårligere regulering av pensjonen etter at du starter uttaket, sier Farstad.

Pensjonen reguleres med lønnsvekst før uttak, og med et fratrekk på 0,75 prosent hvert år etter du har startet uttaket.

– Mange har valgt å utnytte muligheten til å ta ut pensjonen så tidlig som mulig, samtidig som de fortsatt er i arbeid. Da lever du kanskje ekstra godt i noen år, men kan risikere å få en ubehagelig oppdagelse den dagen du kun skal leve på pensjonsinntekten, sier rådgiveren.

Akkurat når du velger å starte uttaket av pensjon er en viktig avgjørelse som påvirker inntekten for resten av livet. De fleste bør i utgangspunktet tenke at pensjonen skal være den inntekten de skal leve av når de ikke lenger jobber, råder Farstad.

– Men du må selvfølgelig gjøre individuelle vurderinger, og du bør undersøke hvor høy inntekt du faktisk vil ha den dagen du slutter å arbeide. Har du gode pensjonsordninger er du kanskje fornøyd med pensjonsnivået selv om du tar ut pensjonen tidlig, legger han til.

Dersom du har høy gjeld

I teorien er pensjonen fra folketrygden nøytralt utformet, noe som betyr at du samlet sett skal få utbetalt like mye uavhengig av når du velger å ta ut pensjonen.

Tar du ut pensjonen tidlig, får du færre kroner hvert år, men du får også pensjonen utbetalt over flere år. Venter du lenger med å ta ut pensjonen, vil du få utbetaling i færre år, men vil få flere kroner hvert år, ifølge pensjonsrådgiveren.

– Dette er nøytraliteten i pensjonssystemet, men det baserer seg på at du lever nøyaktig like lenge som forventet levealder. Hva som lønner seg for deg er blant annet avhengig av hvor lenge du faktisk lever, hvilken skatt du betaler, og om du har gjeld, forklarer Farstad.

Pensjonsuttak samtidig med full jobb kan gi en høy samlet inntekt og gi høyere skatt på grunn av trinnskatten. På den annen side vil du få et særskilt skattefradrag når du tar ut pensjonen, og ved å ta ut tidlig vil du få dette skattefradraget i flere år.

– Du må vurdere disse to effektene mot hverandre for å se hva som lønner seg, og dette vil være avhengig av hvilken inntekt man har.

Samtidig understreker Farstad:

– Har du gjeld, kan det være fornuftig å ta ut pensjonen tidlig, mens du fortsatt jobber. Da kan du nedbetale gjelden før du slutter å jobbe. Hvorvidt dette lønner seg, vil blant annet avhenge av renten på lånet. Tidlig uttak kan for eksempel lønne seg om du har mye gjeld med høy rente som du kan betale ned.

– Men husk at tidlig uttak gir lavere pensjonsinntekt, og det kan bli problematisk dersom du fortsatt har flere år igjen med nedbetaling av gjeld, og kun skal leve på den lavere pensjonsinntekten.

Ved hvilken alder det lønner seg å ta ut pensjon, handler også om helse og levealder, mener Farstad.

– Noen vet dessverre at de ikke kan forvente å leve så lenge, og det kan dermed lønne seg å ta ut pensjonen tidlig.

Regn ut din pensjon

Kvinner har høyere forventet levealder enn menn, noe som betyr at kvinner generelt skal leve lenger kun av pensjonsinntekten. Dette taler for at kvinner bør vente med å starte uttaket av pensjon, mener Farstad.

– Generelt lever vi stadig lenger, og de fleste skal leve på pensjonsinntekten i mange gode år. Vi får stadig bedre helse, og med mer fritid enn du har hatt tidligere i livet vil mange ha glede av å vente med pensjonsuttaket til du faktisk blir pensjonist, slik at du har en høyere pensjonsinntekt resten av livet, fortsetter han.

Farstad råder å først å fremst undersøke hva pensjonen blir avhengig av når du tar den ut. Dette kan man få forhåndsberegninger av på NAV sine nettsider eller på Norskpensjon.no .

– Du bør ikke bare høre på hva venner, naboer eller pensjonseksperter sier, men undersøke dine egne tall og ta avgjørelsen basert på dette, avslutter Farstad.