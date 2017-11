Tøft økonomisk? Slik sparer enslige flere tusen i året

Av Linn Merete Rognø

Det er dyrt å være enslig, her er sparetipsene som gjør hverdagen billigere.

– Boutgiftene er gjerne langt høyere når du bor alene, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom hos Nordea.

Særlig enslige eldre vil gjerne merke at matbudsjettet også har en tendens til å bli høyere, noe referansebudsjettet til Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) også vitner om, ifølge Reitan. Andre utgifter, for eksempel strøm, NRK-lisens, internett og strømmetjenester blir også dyrere for enslige. I tillegg til at ferier og enkelte aktiviteter koster mer.

Men du behøver ikke blakke deg hver måned selv om du er enslig, og kanskje også minstepensjonist, mener Reitan.

God spareliste

– Det første du bør gjøre er å skaffe deg oversikt over forbruket ditt. Det er vanskelig å få mest mulig ut av de midlene du har dersom du ikke vet hva du bruker penger på, råder forbrukerøkonomen.

Start med å se hva du har brukt penger på de siste seks til tolv måneder, og lag deg en visuell oversikt over hvilke budsjettposter som veier tyngst.

Reitan har følgende tips:

Kvitt deg med unødvendig forbruk, bli litt mer bevisst før du drar kortet i hverdagen. Lag deg et budsjett og sørg for at du holder deg til budsjettet. Et par ganger i året bør du gå gjennom dine finansielle avtaler og sjekke at du har den beste boliglånsrenten, det beste mobilabonnementet for deg, de riktige forsikringene og den billigste strømavtalen. Skriv handleliste, og sjekk hva du allerede har i skuffer og skap, før du går i butikken. Kutt også ned på antall turer i butikken, og forsøk å handle inn alt du trenger en gang i uken. Reduser matsvinnet ditt ved å bli mer bevisst på hva du kjøper og hva du kaster. Prøv med “shoppestopp”. Bestem deg for at du ikke skal kjøpe deg nye ting og klær de neste seks til tolv måneder. Det sparer du en del på.

Få mest mulig ut av pengene

Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom og autorisert finansiell rådgiver ved Danske Bank, foreslår at du også setter opp en middagsplan for hver uke, og gjerne fryser ned mat du ikke bruker med det samme.

– Det er en økning i pensjonister med mye gjeld, sier Motzfeldt.

Reitan tror at en del eldre sliter med å styre økonomien sin på en god måte.

– Mange eldre har nøkternt forbruk, og er godt vant med å passe på utgiftene sine. Men samtidig er det mange som ikke vet hvordan de skal forhandle boliglånsrenten sin, eller få den billigste strømavtalen eller mobilabonnementet for eksempel. Det gjør at en del eldre taper mye penger, understreker Reitan.

Motzfeldt er av samme oppfatning, for eksempel når det gjelder boliglån:

– Har du for mye lån og egenkapital bundet opp i bolig, bør du vurdere å bytte til en rimeligere bolig for å kvitte deg med gjeld og frigjøre kapital, sier hun.

-Be om hjelp

Hva som er typisk de største utgiftene for enslige, varierer i takt med alder, understreker Motzfeldt.

– Når man er ung pensjonist er det mange som liker å reise, oppleve og nyte livet med restaurantbesøk og kulturelle innslag. Da kreves mer penger enn kanskje senere i pensjonstilværelsen når man gjerne ikke har samme helse og overskudd til å gjøre like mye. Men generelt er nok den største utgiftsposten for mange kjøp av mat og drikke, sier hun.

Dersom du er usikker på hvilke områder du kan gjøre justeringer på for å spare penger hver måned, anbefaler Reitan eldre til å spørre barna sine, eller andre som har kunnskap på dette området.

– Spør om hjelp slik at du kan få de beste betingelsene som mulig, avslutter hun.

