Hvis det er én treningsform voksne bør drive med, så er det denne

Av Linn Merete Rognø

Kan forlenge livet med fem år, og passer like godt for en 90-åring som for en treåring, mener professor.

At du bør holde deg i aktivitet gjennom hele livet, er ingen nyhet. Men visste du at det er én type aktivitet som du kan holde på med til langt opp i 90-årene?

Størst helsegevinst hos eldre

Aktiviteten vi snakker om er golf. Denne formen for aktivitet kan simpelthen forlenge livet med fem år.

Det er konklusjonen til en gruppe forskere i Edinburgh som har gjennomgått 5000 ulike studier om helseeffektene av å spille golf. Artikkelen ble først publisert i British Journal of Sports Medicine i 2016.

Forskerne fant helsemessige fordeler for folk i alle aldere, men gevinsten var aller størst hos eldre spillere. I tillegg til å være bra for balanse og muskelstyrke, ble det også funnet sannsynlig at aktiv golfspilling forbedrer hjertehelse, åndedrett og stoffskifte – for å nevne noe.

– Investering for livet

Jan Ove Tangen, professor i idrettvitenskap ved Høgskolen i Telemark, understreker samtidig at de undersøkelsene som til nå er utført ikke kan konkludere entydig med at spiller du golf så lever du lenger.

– Det viktig å understreke at golf kan forlenge livet med fem år. Det er alt for mange faktorer som spiller inn på forventet levealder. Men hvorfor ikke ta sjansen på at det er en positiv sammenheng, og ha det gøy og sosialt samtidig?, sier Tangen.

Professoren har blant annet forsket på hvorfor golf har hatt en så sterk vekst i Norge, og dels om golf er en fysisk aktivitet som innfrir myndighetenes anbefaling om 30 minutter daglig fysisk aktivitet.

Han mener at golf er en aktivitet du kan starte med som treåring og holde på med til du er over 90 hvis du er i stand til å holde i en golfkølle og slå den bortover.

– Hovedsaken er at golf er en god investering for livet. Avkastningen er betydelig, helsemessig så vel som trivselsmessig, sier Tangen.

Les også: Derfor er eldre menn friskere enn eldre kvinner

Går over en mil

Sigve Nyvik Aas, stipendiat ved Norges idrettshøgskole, forteller at aktivitetsnivå er bestemmende for levealder. Han mener at det spiller liten rolle om aktiviteten er gåtur i fjellet, handletur eller golf.

– Hvis man liker golf vil man tilbakelegge mange kilometer samtidig som man bedriver en aktivitet man synes er morsom. Det er ikke uvanlig å tilbakelegge over en mil på en runde på golfbanen, og hvis man da spiller golf et par ganger i uka, er det på ingen måte overraskende at dette har effekt på helsa, sier Aas.

Studierapporten fra Edinburgh konkluderer med at golfere vanligvis forbrenner minst 500 kalorier i løpet av en 18 hulls golfrunde, og spaserturen er i snitt på 12,7 kilometer.

– Styrketrening viktigst

Tangen forteller samtidig at nyere forskning viser at styrketrening med vekter eller i apparater er viktigere enn mye annen trening. Dette fordi muskelstyrken generelt svekkes med alderen.

– Det gjør at man blir ustødig og fort kan miste balansen og falle. Og det kan for noen medføre benbrudd eller hodeskader, sier han.

Aas mener at tradisjonell styrke- og utholdenhetstrening uten tvil gir enda større helsegevinst enn golf.

– Godt voksne bør gjennomføre mer styrketrening, da det ofte er lav muskelstyrke som i størst grad setter begrensninger for ulike daglige gjøremål hos 70-, 80- og 90-åringer, sier han.

Mange synes styrketrening er kjedelig, men ifølge Aas er det ikke mye som skal til.

– Tre serier med tung beinpress to ganger i uka vil sannsynligvis være tilstrekkelig til å bremse den aldersrelaterte nedgangen i muskelstyrke i beina, understreker han.

Les også: Helsefarlig men også sunt å være ensom