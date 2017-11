Trodde du at dette skjer automatisk etter at du har fylt 67?

Av Linn Merete Rognø

Glemmer du å søke før du pensjonerer deg, kan det få alvorlige konsekvenser for fremtiden din.

Ting ordner seg ikke alltid av seg selv, særlig ikke hvis du vil sikre deg et verdig liv når du ikke skal jobbe lenger. For før du blir pensjonist er det nemlig flere ting du selv må sørge for å ha på plass hvis du skal få utbetalt de pengene du har krav på.

Her er det særlig én ting mange ikke er klar over.

Ikke glem å søke

Hvis du trodde at alderspensjon blir utbetalt automatisk etter fylte 67 år, er du ikke alene om det, her er det mange som tar feil. For alderspensjonen kommer altså ikke automatisk.

-Du må selv søke om uttak av alderspensjon fra folketrygden. De fleste gjør dette via NAV sine nettsider, men du kan også fylle ut skjema og sende i posten, sier Sindre Farstad, rådgiver pensjon ved Pensjonistforbundet. For å søke på nettet logger du inn på «Ditt NAV» på www.nav.no ved å bruke BankID eller MinID. Unntaket er dersom du allerede har 100 prosent uføretrygd, da omregnes pensjonen automatisk fra uføretrygd til alderspensjon når du fyller 67 år. Du kan velge å starte uttaket av pensjon tidligst fra 62 år, eller i det lengste vente til du fyller 75 år. De fleste tar ut pensjonen samtidig som de slutter å jobbe, men noen velger også å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år, samtidig som man fortsatt jobber. -Men husk at pensjonen fra folketrygden øker desto senere du starter uttaket. For å ta ut pensjonen fra folketrygden før du har fylt 67 år, må du fylle vilkåret om at pensjonen må overstige minste pensjonsnivå for enslige når man fyller 67 år, understreker Farstad. Les også: Dette må du vite hvis du skal jobbe etter å ha tatt ut pensjon Ta dette opp med arbeidsgiver I tillegg til alderspensjonen fra folketrygden har de fleste tjenestepensjon fra nåværende og eventuelt tidligere arbeidsgivere. Når du bestemmer deg for datoen du ønsker å ta ut tjenestepensjonen, bør du diskutere med din arbeidsgiver hvordan du søker om pensjon, råder Farstad. -De fleste arbeidsplasser har skjemaer som må fylles ut og som sendes inn til pensjonsleverandøren. Her spesifiseres det om man skal ta ut hele eller deler av pensjonen, og om man skal slutte helt eller fortsette å jobbe delvis, sier han. Noen velger også å ta ut pensjonen samtidig som man fortsatt er i arbeid, spesielt i privat sektor hvor pensjon og arbeid kan kombineres fritt. Dersom du har tjenestepensjon opparbeidet fra tidligere arbeidsgivere, må du ta kontakt med den pensjonsleverandøren som forvalter pensjonskapitalen for å avtale uttaket. Er du usikker på hvilken pensjonsleverandør din tidligere pensjonsopptjening er hos, kan du få en samlet oversikt ved å logge inn på www.norskpensjon.no eller «Din pensjon» på NAV.no. Les også: Aldersdiskriminering er forbudt men fortsetter å øke Vær ute i god tid Ikke glem: Søk om pensjon to-tre måneder før du ønsker å starte uttaket, for å være sikker på å motta pensjonen i tide. -NAV utbetaler alderspensjonen tidligst fra måneden etter de har mottatt søknaden din, så det holder ikke å sende søknaden samme måned som man ønsker første utbetaling, understreker Farstad.

Bruk opp avspasering

– Skal du ta ut ferie samme året som du skal pensjonere deg, skal du vite at ferie er en rettighet du har etter lover og regler, og det har ikke noen innflytelse på pensjonsrettighetene dine.

Det understreker Knut Dyre Haug, pensjonsrådgiver hos Storebrand.

Men for at du skal ha alt på det rene før du slutter å jobbe, er det et par ting som er greit å rydde opp i.

– Har du hatt din siste arbeidsdag er loddet kastet. Du har ikke noe mer ferie til gode, utover eventuelle ubetalte feriepenger. Mitt råd er derfor i god tid før siste arbeidsdag å gjøre opp alt rundt dette – bruk opp avspasering, feriedager og andre dager til gode i tett samarbeid med arbeidsgiver, råder Dyre Haug.

De rettighetene som er nødvendig å vite om når du tar ferie samme året som du skal pensjonere deg, henger mest sammen med hva du og jobben blir enige om, sier Dyre Haug.

Men selvsagt gjelder ferieloven:

– Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jamfør paragraf 7 nummer 1 og 2, sier Dyre Haug og legger til:

– Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september.

– I offentlig sektor er dette litt mer utydelig enn i privat sektor, men også der har du full anledning til å trappe ned arbeidet og eventuelt kompensere tapt arbeidsinntekt med pensjonsutbetalinger. I privat sektor er dette helt fritt, sier Dyre Haug mens han presiserer:

– Men i offentlig sektor kan ikke pensjon pluss jobb utgjøre mer enn 100 prosent.