Unngå å bli snytt for pensjon

Av Linn Merete Rognø

Slik får du full oversikt over pensjonen du har tjent opp.

Mange har jobbet under flere ulike arbeidsgivere gjennom et langt arbeidsliv. Flere har likevel ikke anelse om hvor mye man har tjent seg opp i pensjon. Én av grunnene til det, kan være at man har vært omfattet ulike pensjonsordninger hos hver arbeidsgiver.

– En av hovedutfordringen for folk flest er at de ikke helt vet hva de skal spørre om eller hvor de skal spørre om hva. Det finnes imidlertid mye nyttig og god informasjon på nettet, bare man vet hvor man skal lete, sier Alexandra Plahte, leder Pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte AS.

Så hvordan skaffer du deg full oversikt over opptjent pensjon?

Her får du svarene.

Slik sjekker du pensjonen din

-For de fleste av oss utgjør hovedandelen av pensjon fra NAV. Informasjon om hva du ligger til å få i pensjon derfra, får du ved å logge deg inn på Din pensjon på NAVs nettside. Her får du informasjon om hva du ligger an til å gå i alderspensjon fra NAV, tipser Plahte.

Du får også opp tjenestepensjon gjennom dine arbeidsforhold og årlig AFP dersom du krysser av for at du er omfattet av AFP- i privat eller offentlig sektor.

-Dersom er omfattet av AFP i privat sektor og ønsker mer informasjon om ordningen anbefaler jeg deg å gå inn på Afp.no. Her kan du blant annet ta “apf-testen”- en enkel test som inneholder de viktigste vilkårene for rett til AFP, og en god indikasjon på om du ligger an til å fylle vilkårene eller ei, forteller Plahte.

For mer informasjon om pensjonsordningene gjennom dine arbeidsforhold, bør du logge deg inn på Norsk pensjon. Der finner du mer utfyllende informasjon om de ulike tjenestepensjonsordningene dine.

-Hva gjelder informasjon om ordningen du er omfattet av i dag anbefaler jeg deg å gå inn på pensjonsleverandørens nettside, eventuelt ta kontakt med HR for ytterligere informasjon om tjenestepensjonsordningen, råder Plahte videre.

Har du offentlig tjenestepensjon, må du logge deg inn på nettsiden til pensjonsleverandøren, typisk er Statens Pensjonskasse eller Kommunale Landspensjonskasse.

Sjekk dette hvert år

Knut Dyre Haug, pensjonsrådgiver hos Storebrand, tror at det fremover blir enda mer vanlig med kortere engasjementer og flere arbeidsgivere.

– I lys av dette er folketrygden i Norge allerede tilpasset. Du tjener opp pensjon i henhold til den lønn du har, helt til fylte 75 år. Du sparer opp pensjonsrettigheter i folketrygden opp til dette lønnsnivået, tilsvarende 18.1 prosent av lønnen hvert år, maks til lønn 7.1G, som i dag er cirka 670.000 kroner. Dette sikrer opptjening gjennom livet, sier Dyre Haug.

Enkelte kan være uheldige og bli “snytt” for pensjonen de har rett på, noen får etterbetalt fra NAV, andre får aldri hele utbetalingen de har krav på fordi de aldri sjekket at alt var riktig.

For å unngå dette, råder Dyre Haug deg til å hvert år logge deg på din egen side på NAV og se om de opplysningene som er der er oppdatert og er i henhold til det du selv mener er riktig.

– Dette er selvsagt lønn, men også rettigheter som opptjening under permisjoner og så videre. Hvis du også gjør dette for den leverandøren du har gjennom jobben er du på god vei, avslutter Dyre Haug.

