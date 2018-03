April 2018

Påsken er rett rundt hjørnet og hva passer vel bedre enn noe varmt i koppen og et innholdsrikt magasin i sofakroken? I vår aprilutgave finner du som vanlig mye godt lesestoff til nytte, glede og inspirasjon.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Alle har krav på pensjon fra folketrygden. Men vet du hvor mange poengår du har? Vår pensjonsrådgiver Harald Engelstad gir deg svarene.

Juss: Vil du sikre verdiene for dine etterkommere, eller er det greit for deg at noe ender hos dine svigerbarn eller deres særkullsbarn?

HELSE

Livsstil: Les om Turid som ble stadig mer andpusten på turer, hender og føtter hovnet opp. Legene trodde hun hadde kols eller astma, men ultralyd viste at hjertet var skadet.

FOKUS PÅ LIVET

Homosaken: Homofili og kristen tro har ikke alltid gått hånd i hånd, men tidene forandres, og nå arrangeres regnbuetreff på et seniorbofellesskap drevet av Kirkens Bymisjon.

MENNESKER

Møte med: Storkjeftet bergenser eller varmhjertet humanist? Les om advokat Dag Steinfeld i vår aprilutgave. Selv sier han: – Det å stå opp mot «den kompakte majoritet» har vært viktig for meg siden 70-tallet.

LIVSSTIL

Trening: Gjør treningen dagligdags, sier VI OVER 60s Ingjerd Strøm Skreien. Hun bruker beina der hun har sjansen.

REISE

Assisi: I hundrevis av år har pilegrimer reist til middelalderbyen Assisi i Italia. Det sies at det er god energi i byen og at den er et velegnet sted for selvutvikling. Vi har sjekket det ut.

