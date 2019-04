April 2019

Aprilutgaven av VI OVER 60 er som vanlig full av saker til både nytte, glede og inspirasjon.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Hva skjer med pensjonen når livssituasjonen din blir endret? Og hvordan kan du sikre at du får det du har krav på? Vår erfarne pensjonsrådgiver Harald Engelstad har svarene.

Juss: Hvem arver en barnløs, ugift tante eller onkel? Hvilke regler gjelder for ektefeller og samboere uten barn?

Økonomi: Stadig flere tar opp dyre forbrukslån – og stadig flere misligholder slike lån. Også i vår aldersgruppe.

HELSE

Bli friskere med VI OVER 60: Sjefredaktør Anne Marit Hjelme må foreta en livsstilsendring og inviterer VI OVER 60s lesere til å bli med. I denne utgaven skriver hun om vaner og uvaner.

Alzheimers: Å bli dement er noe de fleste frykter. Å ikke klare seg selv, ikke kjenne igjen de nærmeste, ikke kunne kommunisere. Endringene som skjer i hjernen skyldes både arv og miljø. Men heldigvis kan du forebygge.

By-bonde: Grønn terapi ble redningen for Anita. – Å være i hagen og drivhuset ble min måte å overleve på i en vanskelig tid. Jeg bestemte meg for å dyrke grønnsaker, ikke sorgen.

FOKUS PÅ LIVET

Dating-apper: Stadig flere bruker dating-apper for å finne en partner. Er Tinder et sjekkested som også passer for seniorer?

Samtalen: Livet med en kronisk sykdom er ikke lett. Men med åpenhet, et godt støtteapparat og noen mentale verktøy for selvhjelp gjør deg bedre rustet til å takle utfordringer med en kronisk lidelse, mener Elin Fjerstad og Susan Melsom.

Slik takler jeg livet: Bjørg har et funksjonshemmet barnebarn. Det har gitt mange bekymringer, men også ufattelig mye glede.

MENNESKER

Møte med: En gang i året kommer Berit Reiss-Andersen i det internasjonale rampelyset. Men hadde noen sagt til henne for tjue år siden at hun skulle lede Nobelkomitéen, hadde hun tenkt at det var en dårlig spøk.

LIVSSTIL

Forbrukertips: Gamle mynter kan være verdt tusenvis av kroner. Det avhenger av årgang og hvor slitte de er.

REISE

Historisk by: Roma er verdens største utendørsmuseum. Å være her er å være til stede i historien.



