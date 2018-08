August 2018

Augustutgaven er som vanlig full av stoff som gir nytte, glede og inspirasjon!

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: 96.883 kroner er nå gjeldende grunnbeløp. Det betyr at også årets pensjonsoppgjør ble dårligere enn for vanlige lønnsmottakere. Harald Engelstad forklarer hvorfor.

Familiejuss: Tar naboens høye hekk solen og utsikten? Drukner du i løv og grener fra naboens trær når høsten kommer? Hvilke regler gjelder?

HELSE

Mangelsykdommer: Et ensidig og mangelfullt kosthold kan gjøre deg slapp, svimmel og tiltaksløs. Heldigvis er det som regel lett å rette på. Nøkkelen er gode måltidsvaner.

Skilsmisse: Det er en skilsmissetopp blant par som har vært gift 25–30 år. Før skilte de seg aldri. I dag er det mer akseptert å skille seg enn det var før.

FOKUS PÅ LIVET

Bobil: Reis hvor du vil, når du vil med bil og bosted i ett. Bobilen er perfekt for deg som er spontan og eventyrlysten.

MENNESKER

Møte med: Hun har alltid vært interessert i politikk, men å bli politiker var ikke noe hun egentlig hadde lyst til. Nå er Erna Solberg inne i sin andre periode som Norges statsminister.

LIVSSTIL

Forbrukertips: Årlig skjer det forsikringsskader for over seks milliarder kroner i private hjem. Her er oversikten over noe av det du kan gjøre for å sikre deg best mulig.

REISE

Helsinki: Den finske hovedstaden har mye til felles både med Oslo og Stockholm, men er likevel noe helt for seg selv. Ikke minst når det gjelder språket.

