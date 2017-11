Desember 2017

Den første vintermåneden er like rundt hjørnet. Advent er tiden for å kose seg hjemme i lune omgivelser, og hva passer vel bedre til sofakroken enn litt nyttig og inspirerende lesestoff? Her er noen av det du vil finne i vår desemberutgave.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Nye pensjonsregler står på trappene. Får det følger for deg? Vår pensjonsrådgiver Harald Engelstad gir deg svaret.

Juss: Hva skjer hvis du har skrevet testament og så ombestemmer deg? Les hva du må gjøre i vår desemberutgave.

HELSE

Parkinsons: Sykdommen er kronisk og rammer oftest i godt voksen alder. Heldigvis kan nye behandlingsmetoder gi økt livskvalitet.

FOKUS PÅ LIVET

Julefeiring: De fleste feirer fremdeles tradisjonell jul med familien. Men stadig flere finner sin egen variant av julefeiringen.

MENNESKER

Møte med: Lege og foredragsholder Jørgen Skavland mener at nordmenn surmuler og klager for mye. For egentlig er vi sterkere enn vi tror.

LIVSSTIL

Trening: Venke Frederike Johansen er bestemoren som dro alene til VM i triatlon på Hawaii. Men du trenger ikke å være så ekstrem for å ha utbytte av trening. Vi gir deg tipsene.

REISE

På toppen: Midt mellom Norge og Nordpolen ligger Svalbard, et eksotisk stykke norsk land. De uendelige, hvite landskapet i Arktis har en ekstraordinær evne til å begeistre og overvelde.

Abonner på VI OVER 60

Følg VI OVER 60 på Facebook