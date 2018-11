Desember 2018

Desemberutgaven av VI OVER 60 er som vanlig full av saker til både nytte, glede og inspirasjon.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Er du ansatt i det offentlige? Nå er det er blitt mer lønnsomt å jobbe til du fyller 70, spesielt for deg mellom 56 og 64 år, skriver vår erfarne pensjonsrådgiver Harald Engelstad.

Juss: Vet du hvem som har krav på arv etter deg? Eller hvem du selv skal arve når den tid kommer? Advokatene våre gir deg svaret.

HELSE

Angst: Angst er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. Ofte opptrer angst sammen med depresjon.

Mat som medisin: En rykende varm kraftsuppe er god medisin for en vinterslapp kropp. Å koke kraft på bein er gammel kunnskap som de siste årene har fått nye tilhengere.

FOKUS PÅ LIVET

Bofellesskap: Straks utenfor Bergen bygges et unikt boligprosjekt for sosiale seniorer som vil bidra til fellesskapet.

Samtalen: Urinlekkasje rammer så mange at det kan kalles en folkesykdom. Likevel er inkontinens forbundet med skam, og problemene blir forbigått i stillhet.

Slik takler jeg livet: Da bestefaren døde, mistet Leah Lampe sin viktigste støttespiller.

MENNESKER

Møte med: – Det går an å ha det bra selv om man har et sårt savn, sier Marit Breivik. Det handler mest om å få være noe for andre, enten det er som coach for mange – eller nær bonusbestemor til tre.

Inspirasjon: Det gode liv på husbåt. Etter femten år med snakk oppfylte Jorunn og Jens drømmen om å bo på en båt.

LIVSSTIL

Forbrukertips: Snøfreseren kan gi deg en mer behagelig vinter. Men husk å kjøpe en som passer til deg og ditt bruk.

REISE

Bangkok:

