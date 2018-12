Januar 2019

Januarutgaven av VI OVER 60 er som vanlig full av saker til både nytte, glede og inspirasjon. En god start på det nye året.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Nei, pensjonistene er ikke en byrde for samfunnet. Pensjonister betaler nemlig skatt de også, skriver vår erfarne pensjonsrådgiver Harald Engelstad.

Juss: Dere blir enige om en ordning som er ment å bli bra for alle parter. Men så endrer situasjonen seg. Slik unngår du å bli lurt av dine barn.

HELSE

Selvmord: Hvis et gammelt menneske klart gir uttrykk for at han eller hun ikke ønsker å leve lenger – betyr det at personen «er mett av dage»?

Mat som medisin: Havre har vist seg å ha en gunstig effekt ved behandling av diabetes, og det er også dokumentert at havre virker kolesterolreduserende. Men mindre enn to prosent av norsk havre brukes til menneskemat.

FOKUS PÅ LIVET

På to hjul: Stadig flere godt voksne MC-førere inntar norske veier. De lokkes av naturen, det sosiale – og ikke minst adrenalinkicket.

Samtalen: Nedstemthet forekommer ofte blant eldre. Derfor er det viktig å lære seg å forebygge engstelse og mestre positiv tenkning, mener Ingebjørg Wesche og Gerd Tinderland Grøndahl.

Slik takler jeg livet: Hugo Stellberg mottok den største gaven noen kan få – et friskt hjerte.

MENNESKER

Møte med: Han elsker kvinner og er for full likestilling. Og så brenner han for å formidle kunnskap om økonomi og pensjon, på en måte som alle kan forstå. Akkurat nå er Carsten O. Five litt bekymret.

Inspirasjon: Unni Olsen begynte å løfte vekter da hun var 62 år gammel. Tre år senere satte hun norgesrekord i styrkeløft.

LIVSSTIL

Forbrukertips: Blir du oppringt av selgere til tross for at du har reservert deg mot telefonsalg? Du er ikke alene. Dette er noe av det Forbrukertilsynet mottar aller flest klager på.

REISE

Swahilikysten: Swahili. Smak litt på ordet. Snart virvler sansene opp lukten av krydder og konturer av trange gater, minareter og dhower seilende mot horisonten. Bli med langs Tanzanias kyst med øde strender, søvnige byer, stille

savanner og swahilikulturens historie.

Følg VI OVER 60 på Facebook

Les denne utgaven på nett (krever abonnement)