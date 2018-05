Mai er den første sommermåneden med forhåpentligvis mye sol og varme. Dagene tilbringes ute, men det er fortsatt tid til å kose seg med en ny innholdsrik utgave av VI OVER 60. Her er noe av det du får i vår juni-utgave.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Hvor mye skatt skal du betale av pensjonen din? Hvordan beregnes skatten når du både har lønn og pensjon? Vår pensjonsrådgiver Harald Engelstad gir deg svarene.

Økonomi: CArsten O. Five skriver denne gangen om sluttpakker. Tenk deg nøye om før du sier ja til en sluttpakke som kan få store økonomiske konsekvenser for deg. Du må vite hva du sier ja til.

HELSE

Psykopaten: De færreste som har psykopatiske trekk ser det selv, og de er ikke åpne for å ta imot hjelp. Med årene kan personlighetstrekkene til og med bli mer fremtredende enn før.

Når livet tar slutt: Om det finnes et liv etter døden kan ingen vite sikkert, men hva som skjer med kroppen kan forskere forklare ned til den minste detalj.

FOKUS PÅ LIVET

Godt voksne forfattere: Drømmer du om å bli forfatter, men tenker at det er for sent? Da kan du tenke om igjen.

MENNESKER

Møte med: Forankret i sin tro, forspent med internasjonale erfaringer og kompetanse. Kari Hilde French gjorde dypt inntrykk i kampen for sin dødsdømte sønn. – Jeg håper drivkraften aldri stopper opp, sier hun.

LIVSSTIL

Åndenes makt: Lilli Bendriss har hjulpet mange mennesker med å komme i kontakt med den delen av seg som rommer kjærlighet og visdom, kreativitet og tilhørighet.

REISE

Tunisia:

