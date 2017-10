November 2017

Høsten går snart over i vinter og det er fortsatt lenge igjen til vår og varme. Da kan det være hyggelig å sette seg i sofakroken med novemberutgaven av VI OVER 60.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Hva kommer til å skje med alle dem som har hatt sine fripoliser i Silver? Vår pensjonsrådgiver Harald Engelstad gir deg svaret.

Økonomi: Strekker ikke pengene til? Carsten O. Five gir deg noen praktiske råd om hvordan du kan bedre privatøkonomien.

HELSE

Borreliose: Risikoen for å bli syk av flått vanligvis liten, men noen blir hardt rammet. Har du andre helseplager eller sykdommer, kan du være mer sårbar.

FOKUS PÅ LIVET

Kultur: Dansebandene lokker et stort og engasjert publikum, likevel blir de sett på som lavkultur. Hvorfor er det sånn?

MENNESKER

Møte med: Trude Drevland har hatt noen tøffe år. Men i høst imponerte hun både dommere og tv-seere i «Skal vi danse», og nå er livet bedre enn på lenge.

INSPIRASJON OG TIPS

Forbrukertips: Tenk praktisk når du skal kjøpe ny oppvaskmaskin. Knapper kan være enklere enn berøringsskjerm. Og er du en liten husstand kan en bordmodell eller smal oppvaskmaskin være et godt valg.

REISE

Vest for Lisboa: Cascais er en sjarmerende kystby rett vest for Lisboa i Portugal. Her har Arnt Jensvoll slått seg ned med kone og barn og har blitt en del av lokalbefolkningen. Med de goder det fører med seg.

