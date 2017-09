Oktober 2017

Høst er innetid med godt lesestoff og noe varmt i koppen. Kos deg med oktoberutgaven av VI OVER 60.

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Familiejuss: Er du samboer eller planlegger du å flytte sammen med kjæresten? Dette bør du vite om det som også kalles «ugift samliv»

Alder og arbeid: Er du blitt forskjellsbehandlet på grunn av alderen din? Nå blir det endelig forbudt å diskriminere eldre, også utenfor arbeidslivet.

HELSE

Behandling: Folkeopplysning, nye medisiner og teknologi har redusert forekomsten av hjerte-kar lidelser betydelig de siste tiårene. Likevel er disse sykdommene blant dem som tar flest liv.

FOKUS PÅ LIVET

Kjønnsroller: Jentene velger rosa. Guttene velger blått. Kvinner jobber deltid. Menn tjener mer og får høyere pensjoner. Fastlåste kjønnsroller begrenser begge kjønn.

MENNESKER

Møte med: Hanne Krogh er født med en indre drivkraft og har hele livet lyttet til intuisjonen sin. Det har gitt henne et eventyrlig liv.

INSPIRASJON OG TIPS

Matglede: Asiatiske smaker oppleves ikke like fremmed og serveres både til hverdag og fest. Som et ekstra pluss skal asiatisk mat også være bra for helsen.

REISE

Verdensarven: På Vega har mennesker og ærfugl inngått et gjensidig avhengighetsforhold i dunværene langs kysten. Menneskene tilbyr beskyttelse og får myke, deilige dun igjen.

Abonner på VI OVER 60

Følg VI OVER 60 på Facebook

Les denne utgaven på nett (krever abonnement)