Oktober 2018

Oktoberutgaven av VI OVER 60 er som skapt for hyggelige kvelder nå som høsten kommer for fullt!

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Norge betaler ut alderspensjon fra folketrygden til pensjonister i over 100 land i hele verden. Harald Engelstad forteller deg hvor de bor og hvem de er.

Økonomi: Økonomiskribent Carsten O. Five skriver av egen erfaring at livet blir annerledes på mange måter når ektefellen dør. Om alt det praktiske og økonomiske som må ordnes.

HELSE

Ensomhet: Opplever flere ensomhet nå enn før – og er det riktig at vi blir mer ensomme i eldre år?

Søvnsykdommer: Søvnproblemer øker med alderen. Du kan gjøre mye selv for å sove bedre om natten, men enkelte tilstander krever legehjelp.

FOKUS PÅ LIVET

Eldre i fengsel: Kriminalitet blant eldre øker, men de utgjør fremdeles en liten del av de innsatte i norske fengsler.

Samtalen: Mannens overgangsalder er ingen undergang. Egeninnsats og bevisstgjøring kan hjelpe mye på.

Slik takler jeg livet: Finansmannen Tommy Tønjum møtte blikket til en hjemløs valp i Hellas. Det forandret alt.

MENNESKER

Møte med: Lillian Müller gleder seg til å bli eldre og er stolt over grå hårene og rynkene. Hun takker gode gener og sunn livsstil for at hun holder seg så godt.

Inspirasjon: Åse Kleveland fant favorittbilen sin for femti år siden. Og de holder fortsatt sammen.

LIVSSTIL

Forbrukertips: Hører du dårlig får du høreapparat fra NAV uten at det koster noe.

REISE

Et vintereventyr: På Røst dreier mye seg om skreien som kommer inn fra Barentshavet hver vinter.

