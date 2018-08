September 2018

Septemberutgaven av VI OVER 60 gir en hyggelig og inspirerende start på høsten!

ØKONOMI OG RETTIGHETER

Pensjon: Når du tar ut folketrygden tidlig, vil pensjonen tape seg raskere i verdi enn om du venter noen år. Hvordan forklarer pensjonsrådgiver Harald Engelstad i denne utgaven

Økonomi: Drømmer du om å starte egen bedrift? Økonomiskribent Carsten O. Five gir deg rådene.

HELSE

Mat som medisin: Kokt krabbe er proppfull av proteiner, B-vitamin og mineraler, og inneholder null karbohydrater og lite fett.

Kropp på lavgir: Lavt stoffskifte er svært vanlig, særlig hos kvinner, og opptrer hyppigere i godt voksen alder. Men symptomene er vage og kan ofte vise seg å ha helt andre årsaker.

FOKUS PÅ LIVET

Aldersforskjell: Kvinner som velger yngre menn vekker fremdeles oppsikt.

Samtalen: Antipati mellom foreldre og barn et kjent fenomen, også i et historisk og kulturelt perspektiv. Likevel er det å mislike sitt eget barn et tabuområde.

MENNESKER

Møte med: På grunn av sin hese røst trodde ikke Jørn Hoel at han kunne synge. Denne høsten gjør han ære på sine store helter i The Beatles med et nytt show. Og kanskje kommer han ut med sin første kokebok.

LIVSSTIL

Forbrukertips: TV-markedet er en jungel med mange og dyre kanalpakker, men du kan fortsatt se mye TV gratis.

REISE

Fra bar til bar: På noen barer får du en spennende dose historisk bohemkultur sammen med drinken eller måltidet. Som på Harry’s Bar i Venezia. Bli med på en europeisk tur ut på byen.

