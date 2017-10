Her er de vanligste årsakene til dødsbrann i hjemmet

Av Linn Merete Rognø

Denne aldersgruppen har fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann.

– Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Undersøkelser viser at årsaken til at eldre omkommer i brann, ofte er knyttet til risikofaktorer som røyking, psykiske lidelser, nedsatt førlighet og nedsatt kognitiv evne som omfatter ulike former for demens. Det er også knyttet en risiko til det å være alene, ifølge Daae.

Les også: Ikke nøl med å selge boligen selv om du har lån

Problemer med å komme seg ut

Dette skyldes at sannsynligheten for at brannen oppdages i tide reduseres, samt at det er vanskeligere å rømme dersom man er alene.

– Eldre kan lettere glemme komfyren eller ha gammelt elektrisk utstyr. Dersom det oppstår brann, har eldre større problemer med å redde seg ut, forteller Silje Marie Hatlestad, informasjonsrådgiver i Bergen brannvesen.

Les også: Godt voksnes hud er særlig utsatt nå

Årsakene til dødsbrann

Hatlestad og Daae opplyser at over halvparten av alle branner starter på komfyren.

Komfyrbrann som følge av at man glemmer eller sovner fra mat på komfyren, er en brannfare man bør være oppmerksom på, advarer Daae.

– Hold derfor alltid oppsyn med komfyren når du lager mat og installer gjerne en komfyrvakt som hindrer at brann oppstår, legger Hatlestad til.

Det er ofte menneskelig svikt som forårsaker branner og dødsbranner. Åpen ild er den største årsaken til dødsbranner. Åpen ild inkluderer blant annet levende lys og røyking, ifølge Daae.

– Et godt råd er også å ikke belaste stikkontaktene med for mange elektriske produkt, og aldri bruke lyspærer som er sterkere enn lampen tåler. Lamper og varmeovner bør være fastmontert, sier hun.

– Vi anbefaler å ikke bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel når du sover, i tilfelle brann skulle oppstå.

Les også: Stadig flere eldre blir smittet av sykdommen

Råd for brannsikkerhet

For å sikre seg mot brann i hjemmet, har Daae noen råd som går fremfor andre:

Du må ha fungerende røykvarslere som høres. Har du nedsatt hørsel, finnes det røykvarslere basert på annen funksjon enn lyd, for eksempel vibrasjon

Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller slokkeapparat. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som du klarer å bruke. Brannteppe er en rimelig investering som kan brukes til å kvele et branntilløp eller slukke en liten brann.

Komfyrvakt er noe alle burde ha, særlig de som lett kan glemme mat på komfyren. Med komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår en farlig situasjon. Det er krav om komfyrvakt i alle nye boliger og der det elektriske anlegget byttes ut, eller dersom det legges opp ny kurs til kjøkkenet.

Tidsur som slår av elektriske apparater.

Hvis du har redusert bevegelighet bør du ikke prøve å slokke en brann selv, men heller ringe 113 og komme deg ut så fort du kan

For de som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, skal kommunen sørge for nødvendige hjelpemidler.

Noen kommuner tilbyr trygghetsalarm koplet til røykvarsler med direkte varsling til brannvesenet eller annen alarmsentral.