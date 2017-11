Vedfyrings-tabben kan være direkte helsefarlig

Av Linn Merete Rognø

Dette bør du alltid gjøre før du fyrer i ovnen.

Ute er det kaldt og surt, men inne kan vi gjøre det varmt og koselig med fyr i ovnen.

Fyrer du derimot i peisen hver dag uten å rengjøre den, kan dette være direkte farlig for helsen din.

Kan slippe ut farlige gasser

Hele hensikten med å fyre i ovnen er å få varmen opp i huset, og kjølig trekk er som regel det siste vi vil kjenne på hjemme. Men det er nettopp det siste som er viktig for å unngå alvorlige helseplager.

– Når du fyrer i ovnen må du også få tilført luft i leiligheten eller huset, og passe på at ventiler i yttervegg eller vindu er åpne. God lufttilførsel er viktig for effektiv forbrenning uten at ovnen utvikler farlige branngasser, sier Kai Gustavsen, fagsjef inneklima ved Astma-og allergiforbundet.

Med årene blir vi mer stillesittende, særlig på denne årstiden. Da er et godt inneklima viktig.

Men hyppig vedfyring kan ha stikk motsatt effekt på miljøet i hjemmet.

Rengjør ovnen

– Mange kan bli dårlige når de fyrer i ovnen av den grunnen at de glemmer å rengjøre rundt og inni ovnen før man fyrer opp, sier Gustavsen.

Og riktig rengjøring handler om å fjerne asken inni den kalde ovnen forsiktig med for eksempel en ildrake. Asken må ikke støvsuges. Om du vil det, må du bruke et egnet utstyr til dette som du fester fremme på støvsugeren. Det blir et filter som er adskilt fra støvsugeren.

– Deretter må du rengjøre støvet utenpå ovnen med en god støvsuger før du fyrer. Støv som blir liggende på varme flater «brenner», og kan virke irriterende på øyne og luftveier, advarer Gustavsen.

Flere har skaffet seg en rentbrennende ovn men også disse må rengjøres. Det er et brennkammer inni, og der lagrer det seg støv som vil komme inn i oppholdsluften hvis du ikke fjerner det. Også her må du bruke egnet verktøy når du fjerner støvet, det er lurt å spørre produsent eller forhandler om dette.

Muggsopp på veden

Samtidig er det ikke bare støv og skitt inni og rundt ovnen som er viktig å fjerne, du bør også være obs på kvaliteten på veden.

– Jeg anbefaler at du ikke tar med deg inn mer ved enn det du skal bruke for hver dag. Veden er full av usynlige og helseskadelige muggsporer, viser en undersøkelse utført av Mycoteam. Oppbevar veden i utebod med god lufting, garasjen eller på balkongen slik at den ikke forurenser inneluften, råder Gustavsen mens han understreker:

– Legg noe under veden så det blir lufting mellom gulv og vedstabel.

Varmepumpen blir en støvmaskin

Mange installerer varmepumpe for å spare strøm men om man ikke vedlikeholder varmepumpen, kan den forurense bolig med støv som kan gi pustebesvær og tørrhetsfølelse i øyner for noen.

Dermed kan varmepumpe også være svært skadelig for helsen:

– Særlig eldre med litt skjør helse, og astmatikere blir gjerne sykere av å sette på varmepumpen. Det samler seg mye støv i filter og på varmeelementet i varmepumpen, så det er viktig å følge rutiner for vedlikehold som står beskrevet i brukerveiledningen. Varmepumper som ikke vedlikeholdes regelmessig vil bidra til dårlig inneklima i huset, sier Gustavsen.

Har du varmepumpe er det viktig å støvsuge gulv og horisontale flater regelmessig slik at støv ikke virvles opp i romluften som vi puster i, understreker fagsjefen.

For å fjerne støvet i varmepumpen er det beste du kan gjøre å ta kontakt med produsenten eller et kvalifisert firma som kan rengjøre pumpen for deg, anbefaler fagsjefen.

Fukt og sopp

Riktig temperatur og jevnlig gjennomlufting har alt å si for godt inneklima. Ifølge Gustavsen bør innetemperaturen ligge på 20-22 grader. Bor du i en eldre bolig med kuldestråling og dårligere isolasjon, må temperaturen være noe høyere enn dette.

Blir det for kaldt i huset, kan dette raskt føre til fuktskader som igjen vil bringe med seg muggsopp. Da kan det gå på helsa løs.

– Du må ikke ha for kalde rom i huset, derfor må du ikke kun tenke på å spare strøm. Det er viktig å ha lunk i alle rom som skal brukes som beboelsesrom slik at du ikke får muggsopp, sier Gustavsen.

Han legger samtidig til at hva som er «for kaldt» varierer i forhold til om det er en eldre bolig som er dårlig isolert eller en nyere bolig med god isolasjon.

I en undersøkelse gjennomført på vegne av Tryg Forsikring kommer det frem at de aller fleste som tar kontakt med bolighjelpen til forsikringsselskapet har spørsmål knyttet til fukt, råte og mugg.

– Inneklima er noe som angår oss alle, og et dårlig inneklima kan bringe med seg mye ubehag og helseplager. Helseplagene kan bli betydelig verre om man i tillegg har mugg eller sopp i hus, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver ved Tryg Forsikring, i en pressemelding.

– Vi vet at forekomstene av sopp og mugg inne i bolighus gjerne øker på vinterårstiden. Studier viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma, og kan føre til flere og verre luftveisinfeksjoner, hoste og piping i brystet, uttaler Brandeggen videre.

Forekomsten av disse sykdommene øker også jevnt over, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund.