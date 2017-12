Vitaminet gjør ikke eldre sterkere

Av Linn Merete Rognø

Fysisk aktivitet har større virkning på kroppen enn kosttilskuddet, mener forsker.

Tidligere studier har vist at D-vitamin kan redusere fall ved at vitaminet gjør de eldre mer bevegelig og opprettholder muskelstyrke.

Dette har forskere på Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen sett nærmere på. De ville finne ut om D-vitamin ga økt positiv effekt på muskelstyrke og bevegelighet dersom dosen var større enn det daglige behovet.

Resultatet viser at dette strider imot tidligere funn.

Forverring av bevegelighet

– Vi så ingen forbedring av muskelstyrke etter vitamin D-tilskudd. Motsatt fant vi en liten, men betydelig forverring av bevegelighet, sier professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen.

Det skriver Forskning.no.

Studien er publisert i Journal of Human Nutrition and Dietetics.

I studien samlet og analyserte forskerne all forskningslitteratur på feltet. I alt 15 studier basert på over 2000 artikler og nær 3000 eldre var involvert.

Forskerne utførte tester av håndstyrke og hvor lang tid de brukte for å reise seg opp av stolen og gå en viss distanse. Dette er etablerte tester for å undersøke muskelstyrke og bevegelighet på en standardisert måte.

Studien viser at det ikke finnes noen snarveier til bevegelighet og styrke blant eldre, opplyser Forskning.no videre.

– Man bør heller legge opp til mer fysisk aktivitet for de eldre, istedenfor å tro at vitamintilskudd kan være løsningen, sier Dierkes.

Les også: Eldre bør slite seg ut hver dag

– Bør doble inntaket

Mari Arnøy Slåttholm, klinisk ernæringsfysiolog og rådgiver i Kreftforeningen, støtter rådet om mer fysisk aktivitet. Samtidig mener hun at inntak av D-vitamin er ekstra viktig for folk i eldre alder.

– Norske undersøkelser har vist at eldre er i risiko for vitamin D-mangel, og det er derfor viktig at du forsøker å få i deg nok av dette vitaminet, har Slåttholm uttalt til VI OVER 60.

Dette er også anbefalingen til Anne Marie Skjølsvik, klinisk ernæringsfysiolog i TINE.

– Du bør faktisk doble inntaket av vitamin D etter fylte 75 år. Vitamin D bidrar blant annet til immunforsvarets normale funksjon, sier Skjølsvik

Sammen med vitamin-D er protein viktig for å bygge og bevare muskler, understreker Skjølsvik.

– Fra 65 års alder er behovet for protein noe høyere. Dette er en anbefaling som er satt for blant annet for å unngå tap av muskelmasse. Det er rikelig med protein i egg, fisk, fjærkre, nøtter, meieriprodukter og belgvekster, forteller Skjølsvik.

Les også: Stadig flere eldre blir smittet av sykdommen

Ikke dropp D-vitamin

Det skal sies at selv om den norske studien ved UIB ikke viste noen effekt ved vitamin D-tilskudd, så bør ikke eldre slutte med å ta vitaminet, ifølge Dierkes.

– Eldre bør ikke slutte med vitamin D, fordi det er bra mot blant annet benskjørhet, sier hun.