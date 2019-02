Det sitter i hodet

Jeg bruker mat som stressdemper. Til å håndtere følelser, som et straffe- og belønningssystem. Og jeg er litt lat. Dessuten har jeg aldri likt noe særlig å kokkelere på kjøkkenet. Det er blitt mange lettvinte løsninger og restaurantbesøk på meg de siste årene. Ikke rart en skrantende helse gjør at jeg nå trenger en livsstilsendring. Hodet mitt har vært feilt påskrudd!

For kroppen har gitt beskjed, lenge. Stadig mindre energi og mer uopplagt. Uro i kroppen, humørsvingninger. Plagene kommer snikende, som et ulmende teppe. Akkurat så lite plagsomt at jeg kan ignorere dem og smøre på en lindrende krem. Spiser når jeg vil og det som passer meg. Altfor ofte og altfor feil. Tilhører de som tåler karbohydrater dårlig. Blir oppblåst, får hodepine, får utslett og betennelser. For ikke å snakke om polstringen rundt magen. Eple-fasong kalles det. Likevel velger jeg stadig feil mat. Trøstespiser. De ekstra kiloene kan jeg leve med, verre er det at det jeg putter i meg gjør meg syk. Det er jo utrolig at et intelligent menneske med kunnskap om riktig mat gjør det motsatte. Som en trassig drittunge. Stapper i meg mat som gir meg svettetokter, eksem og luft i magen. Sa jeg intelligent, forresten?

Det er som om hjernen ikke har hørt nød-skrikene fra kroppen. Som om den er totalt feilkoblet og styrt av impulser utenfor min kontroll. Viljeløst har jeg gjennom mange år forgiftet mitt tempel. Og nå er kroppen sliten, altfor mye karbohydrater over lang tid har utviklet diabetes type 2. Problemet sitter i hodet. Måten jeg tenker på mat er usunn. Måten jeg tenker om det å være i mer aktivitet er usunn. En endret livsstil betyr en omprogrammering i hjernen, et nytt tankemønster.

Jeg må lære meg å tenke på mat og trening på en ny måte. Lære meg å sette pris på å ta vare på kroppen min. Lære meg å gjøre gode matvalg. 80 prosent handler om maten, 20 prosent om treningen. Jeg må uansett gå 100 prosent inn for å endre livsstilen min. Spise riktig mat for meg, bevege meg mer – øke bevisstheten og legge en plan.

Herlighet, jeg gruer meg – det høres slitsomt ut. Å tenke og handle på en ny måte er ikke enkelt. Det krever fokus og viljestyrke. Og tålmodighet. Jeg er 52 år og middelaldrende og «satt».

Har jeg det som skal til for å skape endring etter alle disse årene med likegyldighet? Sannheten er jo at jeg har behandlet kroppen min som et søppelspann. Tatt den for gitt, håpet at alt skal virke bra forever. Jeg angrer på forfallet, men det er aldri for sent å snu. Nå er det på tide å rydde opp – også i topplokket. Det er så lett å stille for strenge krav til seg selv. Derfor er det viktig å se på den aktuelle situasjonen med kjærlighet. Med snillhet. Begynne med små endringer og ta små skritt. Jeg liker å snakke med meg selv for å finne det riktige perspektivet. Selvsnakk er et undervurdert mentalt verktøy jeg anbefaler alle å bruke. For enkle spørsmål kan ofte endre hele måten å tenke på, så jeg bruker disse spørsmålene på meg selv for å endre min egen tankegang nå:

1 Prøver å forestille meg at det ikke er jeg, men noen andre som står i situasjonen. Hva ville jeg tenkt da? 2 Hva ville jeg sagt til en venn eller mine barn for å hjelpe dem i samme situasjon? 3 Hva ville en venn sagt til meg, for å hjelpe meg, om dette? 4 Hva ville vært annerledes hvis jeg ikke hadde tenkt som nå? 5 Speiler den negative tanken jeg har, den faktiske situasjonen? 6 Hva kan skje om jeg begynner å tenke annerledes? 7 Er det flere måter å se denne situasjonen på?

Still deg gjerne disse spørsmålene når du står i en situasjon som virker overveldende. Du kan bli overrasket over svarene og innsikten du får. Har du lyst å følge meg gjennom de kommende ukene? Da kan du følge meg på «Bli friskere med VI OVER 60» på Facebook. Der vil vi kunne snakke sammen og dele erfaringer.

Det hjelper ikke med all verdens koke-bøker og oppskrifter om hodet ikke er med. Det er nemlig hjernen som er sjefen.

