En dag med lavkarbo

Slik kan en dag på lavkarbokosthold se ut. Frokost, lunsj, middag og dessert. Hele menyen uten sukker og særlig karbohydrater. Sunn og smakfull og bra for helsen. Hvem har sagt at det å kutte ut stivelse og sukker betyr kjedelig mat?

Oppskrifter: Allers

Første gang publisert i VI OVER 60 september 2019

Brød med linfrø (1 brød)

5 egg

1 beger cottage cheese

1 dl raps- eller olivenolje

Tilsett:

4 dl kruskakli

1,5 dl havrekli

3 ts bakepulver

2 ts Sukrin

2 ts urtesalt

2 ts fiberhusk

2 ts johannesbrødkjernemel

0,5 dl sesamfrø

1,5 dl linfrø

1. Lag en jevn masse uten klumper med stavmikser av egg, ost og olje.

2. Tilsett og rør i de tørre ingrediensene.

3. La røren stå i et kvarter.

4. Ha deigen i en brødform kledd med bakepapir, og stek ved 180 grader i 1 time.

5. Etterstek brødet på rist uten formen (bruk papiret til å få brødet ut av formen) i ca. 20 minutter.

6. Avkjøl brødet på rist.

Omelett med fetaost og tomater (2 porsjoner)

5 store egg

2 ss vann

2 ss fersk basilikum, hakket

1 ss fersk mynte, hakket

3 vårløk, hakket

2 ss smør

75 g fetaost, smuldret

8 cherrytomater, delt i to

salt og pepper

1. Visp eggene lett med en gaffel og bland inn 2 ss vann, basilikum, mynte og vårløk.

2. Varm smør i en stekepanne, hell røren oppi, og stek på middels varme i 4–5 minutter til omeletten er halvstekt.

3. Legg på smuldret fetaost og halve tomater med snittflaten opp. Strø på litt salt og pepper, og stek videre i noen minutter.

4. La omeletten skli over på en passe stor tallerken når eggemassen har stivnet, eller del den i stykker mens den er i pannen. Omeletter kan fylles med det du har tilgjengelig.

Kylling i form (2 porsjoner

4 kyllinglår (beregn 1–2 per porsjon)

Salt og pepper

1 ss olivenolje

½ vasket sitron i skiver

150 g squash i terninger

1 rød paprika i terninger

100 g sjampinjong

Rosmarinkvister

50 g fetaost

1. Sett ovnen på 225 grader. Salte og pepre kyllinglårene og legg dem i smurt ildfast form, ev. en liten langpanne kledd med bakepapir. Legg sitronskiver og grønnsaker rundt, strø over rosmarin, salt og pepper.

2. Stek midt i ovnen i 15–20 minutter til kyllingen er gjennomstekt. Strø over fetaosten. Server blomkålris og en salat til.

Blomkålris (4 porsjoner)

1 stk. blomkål

1/2 sitron

1 hvitløkfedd

1/2 ts salt

1/2 ts pepper

2 ss meierismør

1. Riv blomkålen på et rivjern og press over sitronsaft. 2. Smelt smør i en stekepanne. Krydre blomkålen med salt og pepper, finhakk og ha i hvitløk. Fres alt på middels sterk varme i ca. 2 minutter. Blomkålris er perfekt tilbehør til både kjøtt og fisk, og et godt alternativ til karbohydratrik ris og couscous.

Rullekake (6 porsjoner)

6 eggehviter

3 ss Sukrin

1 dl hasselnøtter

2 dl hasselnøttmel

Fyll:

3 dl kremfløte

3 dl bringebær

Pynt:

100 g mørk sjokolade

1. Sett ovnen pa 175 °. Pisk eggehviter og Sukrin til en fast marengs.

2. Finhakk nøttene (spar litt til pynt), og bland dem med hasselnøttmelet (fint blendede hasselnøtter). Vend det forsiktig i marengsen.

3. Bre deigen ut på et stykke bakepapir i en langpanne. Stek rullekakedeigen midt i ovnen i ca. 15 minutter.

4. Avkjøl og legg kaken på en fjøl. Pisk fløten, og smør den ut over kaken. Fordel bringebærene og rull den sammen. Anrett rullen på et fat, smelt sjokoladen og drypp den over.

