En ny folkebevegelse!

Dørstokkmilen, du har hørt om den? Den usynlige sperren i hodet som ikke får oss opp av sofaen og i aktivitet – og som er brolagt med «gode» unnskyldninger. Derfor har vi satt i gang en folkebevegelse som vi rett og slett har kalt 60-minutters bevegelsen!

Tekst: Anne Marit Hjelme Foto: NTB Scanpix

Første gang publisert i VI OVER 60 juli 2019

For dørstokkmilen er vår felles helse-fiende. Som et usynlig spøkelse i rommet som hindrer oss fra å gjøre ord til handling. Som produserer en masse forklaringer og unnskyldninger som den mater hjernen vår med og som gjør oss late og syke; «Det regner ute». «Jeg er så sliten idag». «Jeg har litt vondt i kneet». «Jeg vil gjerne se den serien på TV». «Jeg har ikke riktige klær til å gå ut». «Jeg ble så slapp etter middagen». «Jeg har litt hodepine». Sånn holder vi på, finner gode grunner for at vi ikke skal bevege oss, trene og være i aktivitet. Vi vil, men får det ikke til. Det blir med tankene.

Bort med begrensninger

Men det er ikke særlig klokt. For det skal så lite til å få en god helseeffekt av å røre på seg. Det underbygges av mye forskning. Helse-myndighetene anbefaler oss å være i aktivitet i minst 30 minutter hver dag. Gå en rolig tur

Vi legger på 30 minutter og slår et slag for daglig aktivitet i 60 minutter – for å bli enda friskere. Du trenger ikke å løpe på spinning eller helsestudio. Du trenger ikke å ha fancy utstyr og gjøre store investeringer. Du trenger heller ikke å løpe mil etter mil langs skogsveier og ha kostbare løpesko. Det eneste du trenger er en ny holdning til det å være i aktivitet. Bestemme deg for at det er viktig, at alle «stemmene» inne i deg som begrenser og stopper deg, stilner. Og sette av bittelitt tid.

Lavterskel

La det bli et lavterskel-prosjekt. 60 minutter daglig med bevegelse, av alle slag. Opp og ned av sofaen. Hagearbeid. Gåtur med hunden. Kveldstur med naboen. Klippe plenen. Støvsuge huset. All aktivitet teller. Når du sitter og ser på tv, gjør litt styrke-trening på en stol. Eller litt yoga på en matte på gulvet. Reis deg og hent litt vann. Gå i trappene istedenfor å ta heisen. Gå av på et busstopp før du når bestemmelsesstedet. Gå litt mer, bevege kroppen. Det øker blodsirkulasjonen, styrker musklene og skjelettet og øker kondisjonen. Byggeklosser i kroppen som holder oss oppreist og sørger for at vi kan klare oss alene lenger uten hjelp.

Gladere og sterkere

– Det er de gjentatte og bevisste gjøremålene i hverdagen som i sum bidrar til mer fysisk aktivitet, sier initiativtaker Eirin Hagesæther i VI OVER 60. Hun er selv hundeeier og vant med å gå korte og lange turer med Kvelpen. Det gir mye gratis. Eirin mener at mange gjør trening for komplisert. – Gjør det enkelt. Bruk ditt eget hus og uteområde som aktivitets-arena og gå på tur i nabolaget. 60 minutter med bevegelse daglig er lett å få til om du er bevisst på det. Det gjør deg gladere, sterkere og friskere – noe som er motiverende i seg selv. Selv det å vaske huset forbrenner kalorier og styrker kroppen, sier Eirin. Hun legger til at det kan være lurt å skaffe seg en skritt-teller eller en liten notatbok og notere aktiviteten i begynnelsen. Da kan du lettere oppnå målet.

Facebook-gruppe

Du kan også melde deg inn i vår lukkede facebook-gruppe «60 minutters bevegelsen» og legge ut bilder av aktivitet du gjør. I denne gruppen deler vi erfaringer og motiverer hverandre. Knips et bilde når du går på fjellet eller bare rusler i skogen. Når du sitter på toget og gjør bein-bevegelser, eller sykler et sted. Og skriv gjerne noen linjer om hva aktiviteten gjør med deg. La oss bli den nye store folkebevegelsen i Norge!

Følg også Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!